Un avion militar ucrainean cu 14 oameni la bord s-a prăbuşit în apropiere de Kiev. Cinci persoane au decedat

Potrivit Ministerului ucrainean pentru Situaţii de Urgenţă, avionul militar s-a prăbuşit în apropierea satului Trypillia, la circa 50 de kilometri sud de capitala Ucrainei.

Autorităţile ucrainene au confirmat moartea a cel puţin cinci persoane în acest incident.

Cauza prăbuşirii este încă necunoscută, dar probabil avionul ucrainean a fost doborât de armata rusă, relatează Mediafax.

Between the village Zhukivtsi and Trypillya, Obukhiv district, a military plane of the Armed Forces of Ukraine crashed (there were 14 people on board) with a subsequent fire, killing 5 people.



