Un actor ucrainean, salvatorul pisicilor din Irpin

Potrivit Daily Mail , Alexei este un „erou” pentru pisicile din Irpin. Actorul a luat iniţiativa de a salva pisicile, iar acţiunile sale sunt publicate pe reţelele de socializare.

Surovtsev a devenit cunoscut după participarea sa la versiunea ucraineană a emisiunii „Dancing with the Stars”. Într-un clip postat pe reţelele de socializare, Alexei este surprins în timp ce intră în clădirile distruse de atacurile ruse pentru a salva pisoii blocaţi înăuntru. Imaginile îl arată pe actor cum are grijă de animalele salvate, oferindu-le adăpost în propria locuinţă, unde le hrăneşte.

Salvările sale sunt publicate pe contul său de Instagram, unde actorul distribuie poze şi clipuri video cu animalele abandonate.

Actorul a comunicat pe Instagram că iese să ajute animalele „aproape în fiecare zi”, salvând între douăzeci şi treizeci de pisici. „Da, e periculos! Da, e greu! Da, înfricoşător! Dar când vezi aceşti ochi înspăimântaţi, devotaţi, îţi dai seama că nu este în zadar”, a scris Alexei într-o postare pe contul său de Instagram.

Conform Daily Mail, animalele sunt predate fie propietarilor, fie cunoscuţilor acestora.