Reacția lui Steffi Graf după ce a fost cerută în căsătorie de un român, la Cluj-Napoca VIDEO

Cea de 7-a ediţie a Sports Festival a adus împreună, sâmbătă, legendele tenisului mondial Andre Agassi, Steffi Graf, Simona Halep şi Andrei Pavel, într-un meci de dublu care i-a încântat pe spectatori.

Un fan român al tenisului i-a făcut o propunere de căsătorie lui Steffi Graf, în timpul demonstrativului, recreând celebra secvență de la Wimbledon 1996, când germanca a oferit un răspuns genial. Momentul viral de aseară a fost preluat de presa occidentalp, care s-a amuzat de ineditul situației.

În momentul în care se pregătea să servească, unul dintre ci 8.500 de spectatori car au umplut până la refuz sala i-a strigat marii campioane germane: "Will you marry me, Steffi?" ("Te căsătorești cu mine, Steffi?"). Aluzia a fost evidentă, în urmă cu 28 de ani, la Wimbledon 1996, nemțoaica primind o propunere similară în tribunele Centre Court. La vremea respectivă, deținătoarea a 22 de Grand Slamuri a oferit un răspuns savuros: "Câți bani ai în cont?".

Acum, Steffi e măritată cu Andre Agassi și s-a ferit să ofere un răspuns, dar s-a amuzat copios, făcându-i semn cu degetul fanului că răspunsul este negativ. "Un spectator român care cunoaște bine istoria tenisului a dat dovadă de umor, întrebând-o pe Steffi dacă vrea să se căsătorească cu el. Pe vremuri, această frază rostită la Wimbledon a ajuns pe prima pagină a tuturor ziarelor din lume", au notat francezii de la WeLoveTennis.