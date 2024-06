Un pacient s-a aruncat de la etajul II al Spitalului Slatina. La fața locului erau mai multe echipaje, care nu l-au putut împiedica VIDEO

Un pacient al Spitalului Județean de Urgență Slatina s-a aruncat în gol de la fereastra unui salon din secția Chirurgie. Mai multe echipaje sosiseră la fața locului tocmai pentru a-l împiedica să facă un gest necugetat. Pacientul este în viață.

Incidentul a avut loc duminică-seara, 16 iunie 2024. Un pacient al Spitalului Județean de Urgență Slatina, internat în cadrul secției Chirurgie, s-a aruncat de la etajul II, de la fereastra unui salon. Anterior, printr-un apel la 112 se anunțase că un pacient este agitat și s-a poziționat în dreptul ferestrei, iar mai multe echipaje au ajuns în curtea unității sanitare. Salvatorii nu au mai avut timp să intervină, în momentul în care a auzit sirenele bărbatul alegând să sară.

„Este vorba de un pacient de 40 ani, internat în secția de Chirurgie generală, cu politraumatism, care, din ce am înțeles de la colegii mei, a fost consultat și are examen psihiatric, cunoscut cu probleme de acest gen, sub tratament. Deși a fost contenționat, a reușit să se elibereze și, cumva, a fost o negociere oarecum între medici și el. În momentul în care a auzit pompierii și sirenele, a ales să sară de la etaj”, a declarat directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Slatina, medicul Florin Popa.

Pacientul era internat la SJU Slatina din cursul zilei de 13 iunie 2024. În urma saltului în gol, bărbatul ar fi suferit o fractură deschisă de membru inferior. Conform medicului Florin Popa, pacientul este echilibrat hemodinamic.

„La data de 16 iunie 2024, în jurul orei 20,00, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană agitată se află pe pervazul exterior al ferestrei unui salon de la Spitalul Județean de Urgență Slatina.

Din primele verificări, polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul că un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din orașul Corabia, județul Olt, ar fi căzut de la etajul doi al Spitalului Județean de Urgență Slatina. În urma evenimentului, bărbatul a necesitat îngrijiri medicale, fiind preluat de către un echipaj medical”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, fiind continuate cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.