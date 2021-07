„Schimbările climatice au sosit în Germania”, spune ministrul mediului. Ursula von der Leyen: „Se impun acţiuni urgente”

Peste 150 de oameni au murit şi cel puţin o mie sunt dispăruţi ca urmare a inundaţiilor catastrofale care au cuprins mai ales vestul Germaniei, dar şi Belgia, Luxemburg şi Olanda.

Aproximativ 100 dintre cei ucişi după ploile torenţiale pornite miercuri sunt în landurile Renania-Palatinat şi Renania de Nord-Westfalia, unde liderii locali solicită lumii o acţiune mai rapidă asupra schimbărilor climatice, având în vedere că satele aflate sub supravegherea lor devin un nou şi neaşteptat epicentru al încălzirii globale, scrie CNN.

Cel puţin 133 de oameni au fost ucişi în Germania, cel mai afectat fiind districtul Ahrweiler din landul Renania-Palatinat unde apele râului Ahr au ieşit din matcă.





Un baraj din Euskirchen (Renania de Nord-Westfalia), în apropiere de Bonn, s-a umplut cu apă după ploile din ultima săptămână şi a început să se fisureze, au avertizat inginerii germani. Circa 4500 de locuitori din satele din regiune au fost evacuaţi.







100.000 de case au rămas fără curent în Germania şi au fost distruse drumuri şi străzi.

Ţara vecină Belgia a fost, de asemenea, afectată puternic de inundaţii, care au ucis 20 de persoane, iar bilanţul ar putea creşte, a declarat ministrul de interne. Armata a fost trimisă în patru dintre cele 10 provincii ale ţării pentru a ajuta la salvare şi evacuări. Primul-ministru Alexander De Croo a declarat 20 iulie zi de doliu naţional.

În Olanda, mii de oameni şi-au părăsit casele din provincia Limburg, în timp ce apele în creştere au inundat oraşele şi au străpuns un dig.

„Intensitatea şi durata acestor evenimente sunt indicii clare ale schimbărilor climatice, ne spune ştiinţa, iar acest fapt ne arată că este o problemă ce ne impune să acţionăm urgent”, a comentat vineri preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

Premierul Renania de Nord-Westfalia din Germania - Armin Laschet, care este şi candidatul conservatorilor pentru a-i succeda lui Merkel - a declarat că inundaţiile din statul său sunt „o catastrofă de proporţii istorice”, solicitând lumii să-şi accelereze eforturile atât pentru a atenua, cât şi pentru a se adapta la schimbările climatice.

"Inundaţiile au tras literalmente pământul de sub picioarele oamenilor. Ne vom confrunta cu astfel de evenimente din nou şi din nou, iar asta înseamnă că trebuie să accelerăm măsurile de protecţie climatică, la nivel european, federal şi global, deoarece schimbările climatice nu se limitează la un singur stat", a spus Laschet.

Pe măsură ce atmosfera Pământului se încălzeşte, se reţine mai multă umiditate, ceea ce duce în unele cazuri la precipitaţii fără precedent. Deşi e posibil ca precipitaţiile medii totale într-o zonă să rămână neschimbate, extremele pot fi amplificate, ceea ce poate însemna perioade mai lungi de secetă altrenând cu furtuni de mare intensitate. Este un cerc vicios pentru că pâmântul uscat nu mai poate absorbi volume mari de precipitaţii, în timp ce drumurile asfaltate favorizează acumularea apei.

Pentru fiecare grad Celsius cu care atmosfera se încălzeşte, pot fi reţinuţi cu 7% mai mulţi vapori de apă care s-ar putea transforma în ploaie.







În Germania au căzut precipitaţii într-o singură noapte cât într-o lună FOTO via Daily Mail

Dinamica din Germania şi Belgia din acest moment este un ciclu de secetă şi ploi torenţiale. Cu doar câteva luni în urmă, existau niveluri de apă extrem de scăzute pe Rin, în Köln, care perturbau transportul maritim de-a lungul râului, dar acum râul s-a umflat din cauza unor cantităţi de precipitaţii pe două luni căzute într-o singură zi.

Cancelarul german Angela Merkel s-a întâlnit joi cu preşedintele SUA Joe Biden la Washington, DC, unde a salutat revenirea Americii la acordul de la Paris privind schimbările climatice, spunând că va consolida discuţiile anuale din acest an despre climă - cunoscute sub numele de Conferinţa părţilor - în Glasgow, Scoţia, la sfârşitul acestui an.

„Am discutat despre provocările schimbărilor climatice şi mă bucur foarte mult că Statele Unite s-au întors la Acordul de la Paris , pentru că acest lucru ne oferă o bază foarte diferită în Glasgow pentru a lupta pentru o mai mare protecţie a climei la Conferinţa Părţilor ", a spus ea.

"Cred că evenimentele meteorologice - indiferent dacă este vorba de incendii care au lovit Statele Unite, de temperaturi dramatic ridicate sau doar de precipitaţii neregulate bruşte - indică faptul că numărul evenimentelor meteorologice extraordinare a crescut dramatic în ultimii ani. Trebuie să răspundem la asta".

Inundaţii în nordul Europei FOTO via BBC

Proiecţiile pentru cât de mult s-ar încălzi Pământul au fost în mare măsură corecte, a spus Myles Allen, climatolog la Universitatea din Oxford. Dar au existat valori aberante - şi anume, încălzirea în Europa a fost mai rapidă decât s-a prevăzut.

„Evenimentele extreme sunt obiţnuite, iar recordurile sunt sparte tot timpul”, a spus Allen, „dar este îngrijorător faptul că vedem o intensificare atât de rapidă”.