Război în Ucraina. Cum îi sfidează ucrainenii pe ocupanţii ruşi din Herson

Cu toate acestea, primarul ucrainean al Hersonului, Ihor Kolikaiev, care a fost înlăturat acum de autorităţile ruse, a spus că nu crede că acest lucru va fi posibil, în timp ce singurul sistem bancar funcţional din regiune este ucrainean, nu rus.

În ciuda faptului că sunt sub ocupaţie de 60 de zile, mulţi rezidenţi încearcă să găsească macar mici modalităţi de a sfida forţele ruse - cum ar fi schimbul oricăror ruble pe care le primesc în moneda Ucrainei, grivna.

Dar există foarte puţine moduri de a lovi armata rusă atunci când îţi ocupă străzile.

Semnele Z - un simbol rus pro-război - au apărut în jurul oraşului. Steaguri ruseşti atârnă deasupra clădirilor guvernamentale din Herson. Televiziunea ucraineană a fost în mare parte întreruptă, şi înlocuită cu cea rusească. Soldaţii ruşi conduc vehicule blindate prin centrul oraşului, între o reţea de puncte de control.

Acum, schimbarea monedei regiunii este încă o încercare de a şterge identitatea ucraineană din oraş.

„Cred că majoritatea oamenilor vor pleca de aici dacă va fi introdusă rubla”, a declarat BBC Olga, care nu a vrut să-şi folosească numele adevărat.

"În momentul de faţă mai funcţionează schimburi valutare în oraş. Dacă sunt plătită în ruble, cred că mă voi duce să o schimb cu grivna, cred că o vor face şi alţii. Este doar un mic act de protest".

Olga nu este singura cu acest plan. Autorităţile ucrainene au spus că unele pensii au fost acordate în ruble în jurul Hersonului, dar că oamenii le-au schimbat deja înapoi în grivna ucraineană.

Viaţa în Herson a devenit din ce în ce mai dificilă. Mulţi sunt acum nervoşi chiar dacă vorbesc cu un jurnalist.

Aproximativ 40% din populaţie a fugit în cele două luni de când acest oraş cheie, strategic, a fost preluat de Rusia, potrivit primarului.

Mulţi locuitori ne povestesc despre lupta lor de a plăti pentru puţinele bunuri care există, deoarece rafturile supermarketurilor sunt goale. Ei spun că magazinele, restaurantele şi afacerile s-au închis, iar anumite părţi ale economiei s-au oprit, izolate de o mare parte din lume.

La începutul acestei săptămâni, forţele ruse au numit o nouă administraţie la Herson, deoarece primarul Kolikaiev „nu coopera” cu forţele ruse, potrivit agenţiei ruse de ştiri Ria.

Fostul primar este sceptic că Rusia poate introduce cu succes rubla.

„Nu am nicio confirmare că a fost introdusă”, spune el. "Când poate apărea? Când trezoreria şi sistemul bancar al Ucrainei vor înceta să funcţioneze? Orice se poate întâmpla sub ocupaţie, nu pot intra în capul Rusiei să aflu ce se gândesc. Dacă încearcă să introducă rubla aici, am fi aruncaţi înapoi în 1992, când Ucraina şi-a câştigat independenţa.”

Autorităţile ucrainene au sugerat că Rusia ar putea încerca să organizeze un referendum în regiune la 1 mai, întrebând alegătorii dacă doresc independenţa faţă de Ucraina. Orice încercare de a face acest lucru ar fi văzută ca o modalitate de a legitima intervenţia Rusiei, sugerând că rezidenţii nu mai doresc să facă parte din Ucraina şi descriind Rusia ca eliberatoare.

Rusia a organizat un referendum în Crimeea, după ce Moscova a anexat Peninsula în 2014, şi, de asemenea, în zonele separatiste susţinute de ruşi, Doneţk şi Lugansk. Rusia a negat planurile de a organiza un referendum la Herson, iar deocamdată locuitorii oraşului spun că nu au văzut niciun semn pentru asta.

Pe canalele de socializare se învârt zvonuri despre ce s-ar putea întâmpla. Unii ucraineni sunt îngrijoraţi că Rusia pur şi simplu va falsifica rezultatul şi va folosi înregistrările documentelor lor de identitate - la care se tem că ruşii ar putea avea acces în clădirile administrative pe care le ocupă acum - pentru a le susţine.

„Nu sunt sigură că au nevoie ca măcar de populaţia de aici să ştie că există referendum”, s\a declarat BBC Olga. "Bănuiesc că o pot face fără noi. Poate că am votat deja."

Rutele către ale zone mai sigure din Ucraina, oprite

Mai multe persoane din Kherson ne-au spus că rutele spre părţi mai sigure ale Ucrainei au fost acum închise cu totul. Singurul drum disponibil este prin Crimeea, ceea ce înseamnă călătoria pe teritoriul Rusiei, lucru pe care mai mulţi ucraineni au spus BBC că nu sunt pregătiţi să facă.

Maxim a simţit că aceasta era singura lui cale către siguranţă. Nu a vrut ca numele lui să fie folosit, deoarece familia lui se află încă în oraş. La graniţă a fost supus unui lung interogatoriu, deoarece un agent de securitate i-a inspectat corpul pentru tatuaje.

„A fost ca un film”, a spus el. "Stai pe o valiză sub soarele arzător pentru a fi interogat. Nu mi-aş fi imaginat niciodată că va trebui să trec prin asta. Am fost foarte îngrozit, pentru că este înfricoşător - oameni cu mitraliere trec pe lângă tine."

Artistul lui preferat aproape că l-a pus în dificultăţi.

„Îmi puneau aceleaşi întrebări”, spune el. „Am un tatuaj cu fulgerul lui David Bowie şi m-au întrebat „Acela este Azov?”. Batalionul Azov este un regiment controversat, despre care ruşii spun că este format din extremişti, dar care a fost încorporat ulterior în Garda Naţională a Ucrainei.

Maxim spune că multe dintre maşinile din coadă aveau numere de înmatriculare în Herson. De atunci, a călătorit în siguranţă prin Georgia şi mai departe în Europa.

„A ajunge în Georgia a fost ca şi cum ai fi eliberat din închisoare”, spune el. „Simţi că ţi-ai recuperat drepturile omului”.

Pentru cei care se află încă în Herson există temeri profunde cu privire la viitor.

„Mi-e teamă de o catastrofă umanitară”, spune primarul Kolikaiev. „Sunt îngrijorat pentru oamenii care se află şi astăzi în oraş. Toţi sunt ostatici.

"Parcă am început cu 100 de litri de benzină în rezervorul maşinii şi mergem până se termină benzina. Vreau să calculez cât timp putem continua să conducem. Cât timp putem duce oraşul?", spune el.