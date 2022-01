Premieră istorică: O dronă i-a salvat viaţa unui pacient cu infarct în Suedia VIDEO

Pacientul a declarat pentru BBC că nu-şi aminteşte ce s-a întâmplat în acea zi de la începutul lunii decembrie. El curăţa zăpada de pe alee, când brusc a survenit stopul cardiac şi „totul a devenit negru”, a spus el. Soţia sa i-a povestit mai târziu cât de norocos a fost.

Medicul Mustafa Ali, care se întâmpla să treacă pe lângă el în acel moment, s-a grăbit să îl ajute şi a declarat pentru Everdrone: „Eram în drum spre serviciu la spitalul local când m-am uitat pe geamul maşinii şi am văzut un bărbat prăbuşit pe alee. Bărbatul nu avea puls, aşa că am început să fac resuscitare cardio-respiratorie în timp ce am rugat un alt trecător să sune la 112. Câteva minute mai târziu, am văzut ceva zburând deasupra capului meu. Era o dronă cu un defibrilator.”

Compania Everdrone susţine că, în cazul acestui pacient, a fost nevoie de trei minute pentru ca serviciile să livreze defibrilatorul. Directorul executiv al Everdrone, Mats Sallstrom, crede că tehnologia a jucat un rol în efortul echipei de a salva viaţa pacientului.

„Este important să înţelegem că există un lanţ de evenimente care salvează viaţa persoanei, iar drona este o parte foarte importantă a modului în care funcţionează acest sistem.", a declarat el pentru BBC.

Drona este rezultatul unui parteneriat între Karolinska Institutet, cea mai mare universitate de medicină din Suedia, împreună cu operatorul naţional de urgenţă SOS Alarm din regiunea Vastra Gotaland şi Everdrone.

În 2020, grupul a explorat utilizarea dronelor pentru a livra defibrilatoare în Göteborg şi Kungalv, în vestul Suediei. Pe parcursul celor patru luni de studiu, cercetătorii de la Karolinska au constatat că dronele au fost trimise la 12 din 14 cazuri de presupus stop cardiac şi au livrat cu succes un defibrilator extern automat( DEA) în toate cazurile, cu excepţia unuia. În şapte cazuri, dronele au ajuns înaintea ambulanţelor.

„Acesta este un exemplu excelent din lumea reală al modului în care tehnologia de ultimă generaţie a dronelor Everdrone, complet integrată cu dispeceratul de urgenţă, poate reduce la minimum timpul de acces la un echipament DEA care salvează vieţi”, a adăugat Mats Sällström.

În Europa, aproximativ 275.000 de pacienţi suferă anual de stop cardiac, aproximativ 70% dintre aceste stopuri având loc într-o locuinţă privată fără un defibrilator la faţa locului, potrivit Everdrone. Rata de supravieţuire este de aproximativ 10 la sută.

În prezent, serviciul EMADE poate ajunge la 200.000 de rezidenţi suedezi. Compania a declarat că intenţionează să se extindă în mai multe locaţii din Europa în acest an.