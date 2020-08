O navă de salvare a artistului Bansky e blocată pe mare cu peste 200 de refugiaţi la bord. Autorităţile din Malta şi Italia nu au răspuns apelului de ajutor

Nava de salvare Louise Michel închiriată de artistul Bansky Foto captură The Guardian

Vasul Louise Michel a cerut ajutor pe Twitter pentru a salva 130 de migranţi dintr-o barcă gonflabilă în condiţiile în care nu poate transporta pe navă un număr atât de mare de persoane şi mai are la bord încă 89 de refugiaţi salvaţi din Malta. Aflat la rândul său în Marea Mediterană, în căutarea unui port care să-l primească, după ce a salvat 201 de migranţi, vaporul Sea-Watch 4 a hotărât să sară în ajutorul Louise-Michel, din cauza ”lipsei reacţiei” autorităţilor, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al ONG-ului german Sea-Watch, care a închiriat vaporul împreună cu asociaţia franceză Médecins sans frontières (MSF), scrie news.ro ”Avem o clinică la bordul Sea-Watch 4 şi vom vedea cum putem ajuta. Vom putea, de asemenea, să preluăm migranţi la bord, chiar dacă avem proceduri covid-19 de respectat”, a anunţat Hassiba Hadj-Sahraoui, însărcinata MSF cu probleme umanitare în Olanda, denunţând ”situaţia de nesusţinut” a navelor umanitare la Mediterana. În paralel, colectivul italian de stânga Mediterranea a anunţat că trimite nava Mare Ionio din portul Augusta, Sicilia, pentru a acorda asistenţă navei Louise-Michel. ”Situaţia este dramatică (...). Sunt multe femei, dar şi copii, mulţi oameni au probleme medicale grave din cauza arsurilor de benzină şi numeroaselor ore petrecute pe mare”, a anunţat într-un comunicat Mediterranea.

Vasul numit Louise Michel după o feministă franceză a pornit în secret pe 18 august din portul spaniol Burriana, în apropiere de Valencia, şi se află acum în mijlocul Mării Mediterane de unde a salvat, joi, 89 de oameni, între care care 14 femei şi copii. Nava nu poate suţine la bord decât un număr de 120 de persoane, în condiţiile în care pe banca gonflabilă sunt 130 de oameni.

Echipajul format din activişti europeni au răspuns unui apel de ajutor din partea Moonbird, un avion de monitorizare a migranţilor aflaţi în pericol în Mediterană cu privire la o barcă gonflabilă gata să se scufunde. Aceasta transporta 130 de refugiaţi şi avea la bord un om mort şi alţi câţiva răniţi.

Pasagerii au contactat o linie de urgenţă pentru refugiaţi pe mare, iar aceasta, alături de Moonbird au alertat autorităţile europene. Dar autorităţile din Malta şi Italia nu au reacţionat.

Louise Michel a transferat cei mai vulnerabili migranţi la bord, în timp ce ceilalţi aşteaptă în apă în veste de salvare.

Echipajul a scris pe Twitter că nu poate transporta în siguranţă refugiaţii şi nu primesc ajutor din partea nimănui, în condiţiile în care oamenii sunt traumatizaţi.

Activiştii spun că aceştia au fost lăsaţi să se descurce într-o zonă europeană de salvare şi că au nevoie de asistenţă altfel vor muri.

„Oamenii au stat aşezaţi într-o combinaţie de apă de mare şi combustibil timp de mai multe zile. Este noapte, iar statele europene nu îşi fac treaba. Îşi refuză responsabilitatea în timp ce noi ne străduim să îi ţinem pe aceşti oameni în viaţă... avem nevoie de ajutor imediat”, a spus Lea Reisner, şefa operaţiunilor de pe Louise Michel, relatează Digi 24.

„Aceşti oameni sunt supravieţuitorii cărora le întoarceţi spatele, UE. După ce au scăpat de orori şi lipsă de umanitate, au nevoie de siguranţă. Trebuie să acţionaţi acum”, au transmis cei de pe Louise Michel pe contul lor de Twitter.

Neeske Beckmann de la Moonbird a declarat: „Am privit şocaţi când am văzut barca de cauciuc – era incredibil de aglomerată, iar oamenii de la bord încercau să arunce apa care se infiltrase înăuntru cu mâinile goale. Am ştiu că e vorba de o situaţie de urgenţă, aşa că am trimis un semnal de panică spre toate autorităţile şi actorii din zonă. Autorităţile europene responsabile nu au reacţionat la semnalul nostru. Singurii care au răspuns au fost cei de pe Louise Michel”.