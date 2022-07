O lunetistă din Brazilia care se alăturase armatei ucrainene, ucisă pe front. Familia a dezvăluit cauza morţii

Conform familiei, buncărul din Harkov în care Thalita de Valle se ascundea a luat foc când a fost bombardat de forţele ruseşti şi tânăra a murit asfixiată, potrivit Mirror. Ea se afla în Ucraina într-o misiune de salvare, de doar trei săptămâni, timp în care supravieţuise unui bombardament.

Prietenul ei, Douglas Burigo, în vârstă de 40 de ani, ar fi murit în timp ce încerca să o salveze.

„Am fost înştiinţaţi despre tot ce s-a întâmplat. Au fost atacuri succesive, iar batalionul a fost divizat”, a declarat fratele acesteia pentru presa locală.

„Thalita a intrat în buncăr, dar a izbucnit un incendiu cu ea înăuntru”, a mai declarat fratele lunetistei, Theo Rodrigo Vieira.

„Prietenul ei (Douglas) s-a întors să o salveze în intervalul dintre bombardamente, însă era moartă. A murit asfixiată”.

Thalita de Valle provine din Ribeirao Preto, dar locuia în Sao Paulo de peste 30 de ani înainte de a se alătura armatei ucrainene.

„Ori de câte ori am putut, am vorbit. Am fost mereu în contact cu ea şi cu alţi soldaţi. Thalita a fost întotdeauna implicată în misiuni umanitare”, a mai declarat fratele fostului model.

„Ea a întotdeauna a dorit să salveze animale şi oameni. Sora mea a fost întotdeauna paşnică. Armele fac parte dintr-un context, război, dar ea a salvat vieţi, a salvat animale”, a mai continuat fratele ei.