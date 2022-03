Militarii ucraineni distrug blindate ruseşti

Imaginile par a fi surprinse cu un bodycam montat pe uniforma unuia dintre militarii participanţi.

Militarii de origine ucraineană folosesc un model vechi de armă antitanc, un aruncător de grenade AG-7 de creaţie sovietică. În timpul filmării este surprins momentul tragerii a două rachete antitanc, la interval de 20 de secunde, într-o coloană de blindate ruseşti.

Aproape de finalul înregistrării, se distinge epava unui tanc în flăcări.

#Ukraine: Ukrainian forces taking out Russian tank(s), possibly T-72B3, with RPG-7 fire; seems two PG-7VM/S are fired. pic.twitter.com/JEFkagPQEr