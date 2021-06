Răzvan Munteanu este doctor în Științe Politice, fiind autorul și coautorul mai multor cărți și articole de specialitate. Din postura de președinte al think tank-ului Chamber of Excellence in International Affairs (CEIA) a coordonat și inițiat o serie de proiecte printre care și campania de comunicare publică a NATO în România, Youth for Understandig NATO, din 2018.

A urmat totodată mai multe cursuri post-universitare în domeniul ştiinţelor militare şi a relaţiilor internaţionale, fiind printre altele şi absolventul Institutului Diplomatic Român.

Este una dintre cele mai vizibile voci în mass media din România, redactând periodic analize din sfera relațiilor internaționale, deținând totodată poziția de analist strategic în cadrul Middle East Political and Economic Institute.

În domeniul consultanței politice activează cu precădere în sfera comunicării strategice și în domenii precum branding & leadership.