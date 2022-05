Londra:  Rusia ar fi avut în primele trei luni de război „un număr de morţi similar” cu cel al Uniunii Sovietice în timpul celor nouă ani de război în Afganistan

„O combinaţie de tactici slabe de nivel scăzut, acoperire aeriană limitată, lipsă de flexibilitate şi o abordare de comandă pregătită să întărească eşecurile şi greşelile repetate a dus la această rată ridicată de victime, care continuă să crească în ofensiva din Donbas”, se arată în raportul zilnic al Ministerului britanic al Apărării. a spus ministerul într-o actualizare de informaţii.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 May 2022



