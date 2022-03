LIVE TEXT Război în Ucraina. Zelenski apare, în premieră de la startul invaziei ruse, în biroul său de la Kiev. Un comandant de top rus, ucis la Harkov

GALERIE FOTO

UPDATE 6.48 Cel puţin zece persoane, inclusiv copii, au murit într-un atac al ruşilor la Sumî, a anunţat şeful administraţiei regionale din Sumî, Dmitri Jiviţki, potrivit The Kyiv Independent.

Jiviţki a făcut anunţul printr-un mesaj video pe Facebook.

Atacul aerian al ruşilor a vizat clădiri rezidenţiale.

