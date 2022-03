LIVE TEXT Război în Ucraina, ziua 35. Conducerea Forţelor Armate ale Ucrainei presupune că inamicul vrea să creeze o impresie falsă că a abandonat ideea încercuirii Kievului.

UPDATE 04.58 În Irpenul, eliberat de ocupanţi, oamenii sunt căutaţi sub dărâmături, a anunţat şeful Direcţiei Principale a Poliţiei Naţionale a Ucrainei din regiunea Kiev, Andriy Nebytov. El a remarcat că evacuarea are loc din toate locurile în care ostilităţile continuă, sau aşezările sunt sub ocupaţie. „În aşezările eliberate am văzut rezultatele efective ale activităţilor noastre militare. În sate sunt echipamente inamice distruse, tancuri, vehicule de luptă de infanterie, care au fost sfărâmate în bucăţi. Dar mai este mult de lucru, inclusiv pentru explozivi, „- spune Nebitov. El a spus că oamenii sunt de obicei scoşi prin aşa-numitele „coridoare verzi”, dar de multe ori poliţia şi guvernele locale organizează evacuări exclusiv pe cont propriu.

„Numai în regiunea Kiev, cel puţin 100.000 de oameni au fost evacuaţi. Aceasta s-a făcut atât cu ajutorul transportului public, dacă este organizat de autorităţile locale, cât şi cu transportul privat. Ne-am descurcat. Am lucrat non-stop şi principalul lucru - am salvat aceşti oameni "- a raportat Nebitov.

Şeful poliţiei din regiunea Kiev a menţionat că în prezent poliţia lucrează din greu pentru a identifica colaboratori, oameni care au ajutat armata rusă să ocupe oraşe şi să-şi stabilească propria ordine acolo. El a menţionat că în regiunea Kiev au fost deja deschise mai multe proceduri penale, iar autorii vor fi urmăriţi penal.

UPDATE 03.24 Statul compensează pierderea unei case sau a unui apartament ca urmare a ostilităţilor. Acest lucru a fost anunţat de preşedintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, în discursul său video de seară, adresat cetăţenilor Ucrainei, publicat de Biroul Preşedintelui. El a mai menţionat că noua funcţionalitate a serviciului de stat „Acţiune” funcţionează online. Peste o săptămână serviciul va fi disponibil şi offline – în centrele de servicii administrative”, a spus şeful statului.

UPDATE 02.32 Cel puţin 100 de nave comerciale străine şi peste 1.000 de navigatori din echipajele acestor nave rămân blocate în porturile ucrainene. Potrivit Voice of America, acest lucru a fost anunţat de Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), care este o agenţie a ONU care reglementează transportul comercial internaţional. Se observă şi că echipajele rămân fără alimente.

Navele străine au fost blocate în porturile ucrainene din cauza războiului şi a blocării porturilor ucrainene de către Marina Rusă. În prezent, toate căile navigabile ucrainene din Azov şi Marea Neagră sunt sub controlul Rusiei.

ONU solicită crearea de coridoare maritime sigure, astfel încât navele comerciale străine să poată părăsi Marea Neagră în ape neutre, fără a risca viaţa echipajelor.

UPDATE 01.58 Şeful adjunct al Administraţiei Regionale de Stat Berdyansk a Regiunii Zaporojia a fost informat despre suspiciunea de trădare comisă în temeiul legii marţiale (Partea 2 a articolului 111 din Codul penal al Ucrainei). Acest lucru a fost raportat în canalul Telegram al Procuraturii Generale.

Potrivit anchetei, oficialul a acceptat în mod voluntar să ajute ofiţerii FSB ai Federaţiei Ruse în desfăşurarea de activităţi subversive împotriva Forţelor Armate şi a populaţiei patriotice din Berdianskul ocupat. El a participat la asigurarea activităţilor administraţiei de ocupaţie a statului agresor. Potrivit raportului, suspectul se află în prezent în arest.

Ocupanţii au ajuns la Berdiansk pe 27 februarie. Locuitorii oraşului ies în mod regulat pentru a protesta împotriva ocupaţiei.

UPDATE 01.17 Conducerea Forţelor Armate ale Ucrainei presupune că, prin rotirea unităţilor individuale, inamicul vrea să creeze o impresie falsă că a abandonat ideea încercuirii Kievului. Acest lucru se precizează în informaţiile operaţionale ale Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei cu privire la invazia rusă de la ora 24.00 pe 29 martie. După cum s-a mai menţionat în rapoarte anterioare ale armatei ucrainiene, sarcina de a ajunge la graniţele administrative ale regiunilor Doneţk şi Lugansk, încercuirea oraşului Kiev şi stabilirea controlului asupra malului stâng al Niprului rămân obiective neîndeplinite de inamic.

Potrivit datelor operative, nu există modificări semnificative în compoziţia şi poziţia trupelor inamice în zonele Volyn, Polissya şi Seversky. Ocupanţii încearcă să păstreze poziţiile ocupate anterior şi nu desfăşoară operaţiuni ofensive active în aceste zone.

În direcţia Slaviansk, inamicul continuă să deţină poziţii în zona aşezărilor din Kamyanka, Sukha Kamyanka. Au continuat măsurile de aprovizionare a trupelor, de regrupare a unităţilor şi de aprovizionare.

„În direcţia Doneţk, inamicul continuă să tragă şi să asalteze poziţiile apărătorilor A efectuat lovituri aeriene şi cu rachete în zonele Kreminna şi Mariupol. raportat în Statul Major.

Nu au fost înregistrate modificări în compoziţia şi poziţia inamicului în direcţia Tavriya.

În direcţia Bugul de Sud, inamicul ia măsuri pentru a restabili capacitatea de luptă a unităţilor sale. Inamicul a efectuat bombardarea cu artilerie a poziţiilor unităţilor Forţelor de Apărare din apropierea aşezărilor Stepnogorsk, Orikhovo şi Gulyaypole. În zonele aşezărilor Novokarlivka şi Luhivske, inamicul continuă să efectueze activităţi de fortificare a poziţiilor ocupate şi să instaleze câmpuri de mine.

În zonele operaţionale de la Marea Neagră şi Azov nu există modificări semnificative.

ŞTIRE INIŢIALĂ Mai multe cadavre ale unor militari ruşi, care nu prezentau urme de răni au fost găsite lângă Chuguev. Corpurile militarilor ruşi nu prezentau urme de moarte violentă, potrivit consilierului şefului Ministerului Afacerilor Interne Anton Geraşcenko, care a raportat despre aceasta pe canalul oficial al Ministerului, de pe Telegram (citat de agenţia de ştiri ucraineană UNIAN).

"Aşa îşi preţuieşte Rusia soldaţii. Se pare că, în acest caz, comandamentul i-a lăsat să moară pur şi simplu de frig şi foame", a scris Geraşcenko.

