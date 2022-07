LIVE TEXT | Război în Ucraina. Ruşii desfăşoară acţiuni ofensive limitate. Au bombardat Nikopol, Novopavlivka şi mai multe aşezări la nord-vest de Sloviansk

UPDATE 05.52 Ocupanţii ruşi au încercat să pătrundă în nordul regiunii Herson - OK „Pivden”

Trupele ruse au încercat să pătrundă în nordul regiunii Herson, a declarat purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operaţional „Sud”, Vladyslav Nazarov.

"În zona Knyazuzka şi Olgany, inamicul a încercat să pătrundă cu grupuri subversive şi de recunoaştere de până la 10 militari. Nu a avut succes. După ce a fost respins, s-a retras", a spus Nazarov.

De asemenea, se raportează că ruşii au atacat Bila Krynytsia cu elicoptere Ka-52, iar Velika Kostromka din sudul regiunii Dnipropetrovsk a fost bombardată cu artilerie grea.

Satul Chervonogrihorivka din regiunea Dnipropetrovsk a fost bombardat cu sisteme de rachete Grad. Satul este situat pe malul drept al Niprului, vizavi de Energodar şi CNE Zaporizhzhya. Rusia a suferit pierderi uriaşe în această direcţie în timpul zilei - aproape 200 de oameni, 42 de echipamente, trei depozite cu muniţie.

Hersonul şi o parte a regiunii au fost sub ocupaţie rusă de mult timp. Agresorul îşi anunţă periodic intenţia de a organiza acolo un „referendum” şi, de asemenea, efectuează măsuri de represiune împotriva populaţiei civile.

Locuitorii oraşului şi regiunii încearcă să reziste armatei ruse. Cu toate acestea, ocupanţii au decis data desfăşurării unor referendumuri false în zona ocupată temporar a regiunilor Zaporijia şi Herson. Ruşii plănuiesc să fure teritoriul ucrainean pe 11 septembrie.

UPDATE 05.11 Aşa-numitul „RPD” (Republica Populară Doneţk) promite educaţie gratuită studenţilor care luptă în prezent în trupele separatiste

„Facilitatea” a fost anunţată de şeful autorităţilor de ocupaţie, Denis Pushylin. Diplomele „ RPD ” şi „RPL ” nu sunt recunoscute în nicio ţară din lume, nici măcar în Rusia.

The so-called "DPR" promises free education to students who are currently fighting



This "motivation" was announced by the head of occupation authorities, Denis Pushylin.



The diplomas of the "#DPR" and "#LPR" are not recognized in any country of the world, even in #Russia. pic.twitter.com/s5NOwyAWsf — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2022

UPDATE 04.25 Rusia se pregăteşte pentru o ofensivă pe scară largă - ISW

Gruparea rusă din regiunea Lugansk este angajată în restabilirea capacităţii de luptă şi în reconstruirea forţelor pentru o ofensivă ulterioară, consideră Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW).

După cum se precizează în raport, ocupanţii continuă să desfăşoare acţiuni ofensive limitate, astfel încât forţele de apărare ale Ucrainei să nu preia iniţiativa.

„Atunci când comandamentul militar rus va decide că s-a pregătit suficient pentru a relua o operaţiune ofensivă majoră, cel mai probabil va continua cu un avans pe scară largă cu un număr mare de trupe şi cu o tenacitate mai mare decât acum. Ieşirea din pauza operaţională poate fi treptată şi nu se observă imediat.” — spune analiza ISW. Condiţia cheie pentru o pauză operaţională este să se creeze aparenţa că fie nu există, fie va fi prea scurtă, astfel încât inamicul să nu aibă timp să preia iniţiativa şi să pornească un contraatac.

La 8 iulie 2022, un raport al analiştilor americani de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a declarat că forţele ruse au făcut progrese minore la sud-est de Siversk şi au continuat operaţiunile ofensive la vest de Lîsîchansk.

Ocupanţii au lansat lovituri de artilerie la sud de Barvinkov şi au bombardat Nikopol, Novopavlivka şi mai multe aşezări la nord-vest de Sloviansk.

Potrivit analiştilor ISW, aceste lovituri pot indica faptul că ocupanţii încearcă să ocolească Barvinkovo ​​dinspre est şi fie să se deplaseze în direcţia autostrăzii E40 Izyum-Sloviansk pentru a avansa dinspre sud-est spre Sloviansk, fie să se deplaseze direct la sud-est de Barvinkovo ​​în direcţia Kramatorsk.

UPDATE 03.05 Vizita Papei în Ucraina este de aşteptat să aibă loc în august

Papa Francisc speră să se întâlnească ulterior şi cu patriarhul Kiril al Rusiei.

Pope Francis intends to visit #Ukraine



The visit is expected to take place in August. This was announced by Vatican Secretary for State Relations Paul Richard.



Francis also hopes to meet with Putin's Popes Gundyanev. pic.twitter.com/Ngl92gBx0J — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2022

UPDATE 02.46 Rusia are mari întârzieri faţă de plan în ocuparea unor părţi din Ucraina - Pentagon

Pentagonul consideră că Ucraina a început să efectueze contraatacuri localizate eficiente.

„Observăm din ce în ce mai mult capacitatea ucrainenilor de a folosi sistemele HIMARS pentru a împiedica în mod semnificativ capacitatea ruşilor de a avansa chiar şi acolo unde a fost atât de greu să avanseze. Prin urmare, nu vedem că Rusia câştigă deloc această bătălie.” a spus oficialul.

Pentagonul a remarcat că ruşii fac progrese foarte lente şi costisitoare. În a cincea lună a unei invazii militare pe scară largă a Ucrainei, Rusia a rămas cu mult în întârziere în ofensiva din Donbas a declarat un reprezentant de rang înalt al Pentagonului.

"Ruşii fac progrese graduale, limitate şi costisitoare doar în anumite zone mici din Donbas. Ei sunt cu mult în urmă cu termenele limită. Sunt cu mult în urmă faţă de obiectivelor lor".

UPDATE 02.17 Videoclipul arată clădirea Poliţiei Naţionale în oraşul ocupat Lîsîchansk

⚡️The video shows the building of the National Police in occupied #Lysychansk pic.twitter.com/FuJgpE2iMP — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2022

UPDATE 00.42 Statele Unite vor oferi Ucrainei un nou pachet de ajutor militar de 400 de milioane de dolari

Pachetul va include patru lansatoare de rachete multiple HIMARS şi 1.000 de obuze de artilerie de 150 mm. Anterior, Statele Unite au livrat deja 8 HIMARS la Kiev.

The United States will provide Ukraine with a new $400 million military aid package, a decree signed by President Biden. The package will include four HIMARS multiple rocket launchers and 1,000 150mm artillery shells. Earlier, United States has already delivered 8 HIMARS to Kyiv. pic.twitter.com/2hri6RKHXK — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2022

ŞTIRE INIŢIALĂ Şeful Băncii Centrale Ucrainene (BCU): cea mai mare parte a infrastructurii din Severodoneţk, capturată de Federaţia Rusă, nu poate fi refăcută

Cea mai mare parte a infrastructurii din Severodoneţk capturată de ocupanţi nu poate fi refăcută, a anunţat şeful administraţiei militare-civile a oraşului Severodoneţk, Oleksandr Stryuk.

"Majoritatea infrastructurii orasului a devenit inutilizabilă ca urmare a bombardamentelor. Sunt o serie de avarii la colectorul central de canalizare, care necesita intervenţie capitală. Nu mă refer la staţiile de pompare care s-au defectat, ca urmare a faptului că în oraş nu era curent electric. Alimentarea cu apă, priza de apă au fost lovite cu artileria grea şi sistemele de control electromecanic au fost avariate; toate acestea necesită reparaţii capitale, înlocuire şi modernizare", a spus Struyuk.

Potrivit acestuia, pentru a reface oraşul, este necesar să se construiască totul din nou, să se efectueze replanificarea şi să se efectueze o refacere capitală a infrastructurii, ceea ce este imposibil de făcut fără dezocupare şi întoarcerea teritoriului sub controlul Ucrainei.

În legătură cu situaţia actuală de la Severodoneţk, componenta umanitară va fi catastrofală în viitorul apropiat, a remarcat şeful BCU.

După cum a declarat şi şeful Administraţiei Militare Regionale Luhansk, Serhiy Gaidai, oraşul este distrus în proporţie de 90% şi „va fi extrem de greu să supravieţuieşti acolo, orcii nu vor putea restabili comunicaţiile”.

Pe 29 iunie, „Energoatom” a raportat că ocupanţii ruşi au distrus termocentrala de la Severodoneţk.