LIVE TEXT | Război în Ucraina. Explozii în mai multe zone ale capitalei Kiev. Armata anunţă că a respins un atac pe o stradă din oraş

UPDATE 08.10 Ministerul de Interne al Ucrainei anunţă lupte pe străzile din Kiev. „Staţi în adăposturi, nu vă apropiaţi de ferestre, nu mergeţi pe balcoane!”

UPDATE 07.40 SUA s-au oferit să ajute la evacuarea lui Zelenski din ţară, dar preşedintele ucrainean a refuzat

UPDATE 06:30 Primarul oraşului Vasilkov a confirmat că o operaţiune de desant aerian are loc în apropierea oraşului.

„Pe câmp au aterizat o mulţime de paraşutişti, care acum luptă din greu cu luptătorii Brigăzii 40 a armatei ucrainene”., a declarat Natalya Balasinovici, conform Digi24.

UPDATE 06:00 Rafale de focuri de armă se aud în Kiev, aproape de centrul oraşului, relatează CNN.

Primarul oraşului Vasilkov vorbeşte despre luptele de pe străzi de la 35 de kilometri sud de capitala Kiev: Este complet ocupat de lupte.

Explozii puternice în vestul şi sudul oraşului Kiev. Cerul s-a luminat deasupra Kievului. Serviciul de Stat al Comunicaţiilor Speciale din Ucraina a comunicat că au avut loc confruntări într-o suburbie de est.

UPDATE 02:40 Forţele armate ucrainene raportează că se dau lupte grele lângă Vasylkiv, oraş situat la doar 18 kilometri de capitala Kiev.

„În prezent au loc lupte grele în oraşul Vasylkiv din regiunea Kiev, unde ocupanţii încearcă să aterizeze un grup de debarcare”

UPDATE 02:35 Administraţia Biden a anunţat că se vor aplica noi sancţiuni împotriva oficialilor ruşi. SUA extinde lista oficialilor sancţionaţi, după sancţiunile aplicate preşedintelui rus şi ministrului de externe rus

Un bebeluş a fost născut în metroul din Kiev. Pe un grup de Telegram, pe care oamenii adăpostiţi în refugiile de la metrou comunică, au apărut informaţii despre naşterea unui copil, în această noapte.

ONU estimează că peste 5 milioane de ucraineni vor ajunge în ţările vecine. Printre ţările care deja au primit mii de refugiaţi se numără şi România.

UPDATE 02:10 Armata ucraineană precizează că a doborât un avion militar rus IL-65. În anunţul publicat pe Facebook nu se specifică dacă în avion erau paraşutişti şi nici nu au fost publicate imagini care să valideze informaţia.

UPDATE 01:30 Rusia a blocat o rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU.

Ambasadorul Rusiei la ONU a folosit dreptul de veto să blocheze rezoluţia pentru condamnarea invaziei din Ucraina. Rezoluţia a avut 11 voturi pentru, 1 împotrivă şi 3 abţineri.

UPDATE 01:15 Preşedintele ucrainean confirmă că forţele ruse avansează spre Kiev dinspre nord şi est, relatează CNN.

UPDATE 00:50 Ministrul rus al Apărării declară că Rusia a intrat în oraşul ucrainean Melitopol fără rezistenţă din partea soldaţilor ucraineni, conform agenţiei de presă Tass.

UPDATE 00:40 Se aud focuri de armă în capitala Kiev, conform unor postări de pe Twitter. Preşedintele Zelenski anunţă că urmează o noapte grea.

"Noaptea aceasta va fi cea mai grea. Inamicul va năvăli. Trebuie să rezistăm. Noaptea va fi foarte grea, va fi mai grea decât ziua, dar soarele va răsări din nou. Multe oraşe ale statului nostru sunt atacate: Cernihiv, Sumy, Harkov, băieţii şi fetele noştri din Donbas, oraşele din sud, o atenţie deosebită la Kiev. Nu putem pierde capitala", a declarat preşedintele ucrainean.

It's currently 12:25 pm KYIV time. Gunshots rigging out through the city.

