UPDATE PPE a luat decizia în cazul FIDESZ: Avertisment de la Budapesta

Weber a făcut această solicitare în Comitetul Politic al PPE.

Membrii PPE au decis să dea curs acestei solicitări, după cum anunţă eurodeputatul român Siegfried Mureşan.

„Tocmai a fost suspendată calitatea Fidesz de partid membru al PPE. Fidesz nu mai are drepturi de partid membru al PPE, Fidesz nu mai are dreptul de a vota în nicio reuniune a PPE, Fidesz nu mai are dreptul de a propune candidaţi pentru nicio poziţie în cadrul PPE. Se înfiinţează un Comitet de Evaluare condus de fostul preşedinte al Consiliului European, Herman van Rompuy care va evalua respectarea statului de drept şi a valorilor PPE în Ungaria şi va prezenta un raport. Asta a decis acum Adunarea Politică a PPE cu 190 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă în cadrul unui vot secret. Această decizie intră imediat în vigoare. Partidul Naţional Liberal a votat în favoarea acestei decizii. Viktor Orban şi reprezentanţii Fidesz au părăsit sala“, a scris Mureşan pe pagina sa de Facebook.

Solicitarea lui Weber şi votul din PPE survin pe fondul unor preocupări că Fidesz desconsideră statul de drept, notează Reuters.



„Vom înfiinţa un comitet de evaluare, format din trei persoane, prezidat de (fostul preşedinte al Consiliului European, n. red.) Herman Van Rompuy. Verdictul final al lui Van Rompuy va avea o enormă relevanţă politică“, a spus Manfred Weber mai devreme.

Suspendarea dreptului de vot pentru Fidesz ar urma să fie în vigoare până când comitetul de „înţelepţi“ condus de Van Rompuy va decide dacă partidul ungar a îndeplinit criteriile în vederea ridicării măsurii.



Până atunci, Fidesz nu va putea participa la chestiuni de partid, precum unele întâlniri sau voturi ale conducerii, notează agenţia de presă DPA, preluată de Agerpres în pagina electronică.

Mai devreme, şeful de cabinet al lui Orban a declarat că Fidesz va părăsi imediat PPE în cazul luării deciziei de suspendare.

„Este vorba despre demnitatea Fidesz şi a ţării“, a subliniat Gergely Gulyas pentru MTI.

