EXCLUSIV Interviu cu Igor Grosu, noul preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova: „Vrem să combatem corupţia după model românesc, cu o agenţie ca DNA”

„Adevărul” - Ce făceaţi în timpul Mişcării de Renaştere Naţională din 1989-1991? Cum eraţi conectat la evenimentele Piaţa Marii Adunări Naţionale şi la dezbaterile furtunoase din Parlamentul de atunci?

Eram student la Istorie şi făceam Istorie nu doar în sălile de curs, dar alături de alte sute de mii de basarabeni. Am făcut Istorie şi în stradă! A fost o perioadă de maximă efervescenţă politică, în care activismul civic atingea cote maxime, cu întruniri în masă, mitinguri, marşuri, proteste paşnice. Atunci am învăţat că Democraţia nu se declară, dar se construieşte zi de zi prin lupta şi implicarea civică non-stop a tuturor cetăţenilor. Şi această luptă durează de 30 de ani, fiindcă până acum câteva săptămâni tot participam la mitinguri, marşuri şi proteste pentru drepturile şi libertăţile noastre!

Faceţi parte dintr-o generaţie care la 18 ani s-a trezit brusc într-un nou stat. Când aţi simţit că începe cu adevărat o schimbare ireversibilă?

Într-adevăr, trăiam atunci cu toţii o perioadă de mare speranţă, mai ales după ce a eşuat puciul de la Moscova, când credeam cu toţii că ne aşteaptă un viitor luminos şi acesta e foarte aproape. Din păcate, cei 30 de ani de existenţă a Republicii Moldova ne-au arătat că nu există schimbări ireversibile. Perioadele de democratizare şi speranţă se schimbau în ritm caleidoscopic cu vremuri de restrişte, de reacţie şi disperare. Războiul din Transnistria, criza economică, sărăcirea progresivă a populaţiei, corupţia endemică, fuga masivă a oamenilor peste hotare, capturarea treptată a statului de către grupurile oligarhice… 30 de ani. O generaţie întreagă s-a schimbat de când Republica Moldova este un stat independent, dar acest stat, până acum încă, nu este capabil să le asigure cetăţenilor săi securitate, prosperitate şi siguranţă în ziua de mâine…

„E timpul să construim o ţară europeană aici”

Republica Moldova este încremenită în tranziţie de 30 de ani încoace. Aţi locuit în toată această perioadă în Republica Moldova. Care, din punctul dvs. de vedere, au fost cei mai grei ani?

Într-adevăr, dacă există ceva permanent în Republica Moldova, aceasta este tranziţia. Ca istoric, ştiu că perioadele de tranziţie sunt cele mai dificile, dar criza conţine în sine nu doar pericole, dar şi oportunităţi. Cei mai grei ani sunt cei în care nu există speranţe. Timp de 30 de ani, şi acesta a fost unul din mesajele noastre centrale în campanie, mesaj cu care am ajuns la inimile moldovenilor, oamenii s-au săturat de hoţie şi nedreptate, de sărăcie şi deznădejde, a venit timpul schimbărilor, a vremurilor bune, e timpul să construim o ţară liberă şi prosperă, o ţară europeană aici la noi, acasă.

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), al cărui preşedinte interimar sunteţi, a apărut în primăvara anului 2016, pe fondul frământărilor despre furtul miliardului, cu sloganul „E vremea oamenilor buni”. A obţinut majoritatea absolută în Parlament - o premieră pentru un partid pro-european - în cinci ani de la fondare. Vă aşteptaţi la un asemenea curs în momentul înfiinţării PAS?

Când la începutul anului 2016, noi, o mână de oameni, grupaţi în jurul Maiei Sandu, am format Partidul Acţiune şi Solidaritate, am spus că intrăm în politică cu scopul de a curăţa clasa politică şi de a întoarce Republica Moldova cu faţa spre Europa. Erau timpuri dificile, oligarhul (Vladimir, n. red.) Plahotniuc controla tot şi puţină lume îndrăznea să i se opună. Ştiam că va fi o cursă de durată lungă şi că va trebui să beneficiem de oportunităţi. Am apărut într-o perioadă dificilă pentru ţara noastră, când mulţi oameni nu mai vedeau lumina de la capătul tunelului şi când foarte mulţi luau drumul pribegiei. Noi ne-am implicat plenar în schimbarea clasei politice şi în percepţia pe care o au oamenii faţă de actul politic. Am venit cu un mesaj de transformare a clasei politice. Am spus că avem nevoie de o politică curată, făcută de oameni integri şi bine intenţionaţi. Am spus că politica nu este doar domeniul mincinoşilor, oportuniştilor şi hoţilor. Politica este un domeniu extrem de important, de care depinde dezvoltarea întregii societăţi. Am fost un partid care s-a dezvoltat „de la firul ierbii”, pe principii democratice. Ne-am dezvoltat în toate regiunile ţării. Am început printr-o finanţare corectă - cotizaţii şi contribuţii mici, dar de la mulţi - fiindcă am promovat ideea că marea corupţie, corupţia politică începe de la banii murdari cu care sunt finanţate partidele. Dar cel mai importat lucru pentru noi a fost să ascultăm şi să AUZIM oamenii. Pentru ei suntem în politică, pentru ei am decis să intrăm în această luptă şi oamenii ne-au oferit încrederea lor în ultimele alegeri. Pe această încredere imensă vom construi pe viitor.

„Va trebui să fim mai proactivi” în dosarul transnistrean

La 10 ani de la fondare, Republica Moldova dădea parcă impresia unei întoarceri în trecut prin atribuirea majorităţii absolute unui partid declarat comunist, la 20 de ani de la fondare, încă se regăsea după o revoltă anti-comunistă pătată cu sânge şi căuta o perspectivă europeană într-un palier politic de centru-dreapta divizat de interese mărunte, la 30 de ani de la fondare, dă credit cursului pro-european şi luptei împotriva corupţiei... Se află, cumva, PAS în faţa unei misiuni istorice? Ori aşteptările sunt foarte mari şi deziluzia ar fi pe măsură în cazul unui eşec.

Mereu am fost montaţi pe rezultat. În cei cinci ani de existenţă am arătat că ştim să obţinem ce ne dorim, iar noi ne dorim ceea ce-şi doresc cetăţenii. Am arătat că putem fi perseverenţi, că putem avea răbdare şi că ştim să folosim oportunităţile care apar. Aşa am scăpat de regimul lui Plahotniuc, aşa am demontat regimul lui Dodon şi aşa vom construi un viitor mai bun, un viitor european pentru Republica Moldova. Acum avem un suport popular masiv şi, respectiv, un mandat puternic ca să schimbăm lucrurile spre bine în această ţară.

La 30 de ani distanţă, noi provocări... Combaterea corupţiei este importantă pentru combaterea sărăciei şi stabilitate. Însă Republica Moldova mai are un element de instabilitate: separatismul. Cu ocazia unei vizite efectuate recent la Chişinău, şeful adjunct al Administraţiei Prezidenţiale Ruse, Dmitri Kozak, a spus despre dosarul transnistrean că este o „chestiune internă” a Republicii Moldova, în timp ce preşedinta Maia Sandu s-a pronunţat pentru „relansarea procesului de reglementare exclusiv pe cale paşnică, (...) în cadrul de negocieri existent”. Putem asista la o perioada de îngheţ diplomatic din partea Rusiei în dosarul transnistrean? În ce perspective vede noua putere de la Chişinău chestiunea transnistreană, plus cea găgăuză, la fel de sensibilă?

PAS este conştient de complexitatea „dosarului transnistrean” şi noi pornim de la ideea că pe ambele maluri ale Nistrului trăiesc cetăţeni ai Republicii Moldova, pentru care suntem responsabili ca şi guvernare. Suntem convinşi că putem fi atractivi pentru transnistreni doar construind pe malul drept un stat modern şi eficient, cu instituţii puternice, cu o economie funcţională şi cu un nivel de trai care să ne apropie. Evident, că vom avea nevoie de medierea partenerilor internaţionali şi în formatul existent de reglementare, dar va trebui să fim mai proactivi, fiindcă, repetăm, pe malul celălalt trăiesc cetăţeni de-ai noştri, pentru care suntem responsabili.

Republica Moldova era numită cândva „o poveste de succes” în cadrul Parteneriatului Estic al UE, dar a încetinit între timp pe calea unei apropieri reale de blocul comunitar. Poate redeveni „o poveste de succes” şi chiar mai mult de atât?

Reabilitarea şi relansarea parcursului european al Republicii Moldova a fost unul din obiectivele noastre de bază chiar de la formarea partidului. Vă amintesc că PAS a apărut în câmpul politic într-un moment dificil pentru ideea europeană din cauza scandalurilor de corupţie în care au fost implicate fostele componente ale Alianţei pentru Integrare Europeană (PLDM-PDM-PL) şi capturarea statului de către oligarhul Plahotniuc. Şi dacă avem acum un motiv de satisfacţie, acesta este legat tocmai de faptul că am reuşit să convingem cetăţenii, iar votul din 11 iulie este dovadă elocventă în acest sens, că Republica Moldova îşi poate relua parcursul european şi că nu vom mai putea fi deturnaţi din acest drum. Integrarea europeană este prioritatea 0 pentru guvernul Gavriliţa şi fracţiunea PAS din Parlament.

„La Bucureşti avem parteneri de nădejde”

În ce perspectivă plasaţi relaţiile de viitor cu România?

Consider că ne aflăm în cel mai înalt punct de dezvoltare al relaţiilor bilaterale moldo-române de la Independenţă încoace. La Chişinău acum există o guvernare pentru care procesul de integrare europeană este unul din principalele obiective, iar la Bucureşti avem parteneri de nădejde care sunt gata să ne ajute în acest parcurs. Avem toată deschiderea, avem tot sprijinul politic, moral şi logistic al statului român în procesul de integrare în Uniunea Europeană şi vom beneficia cu gratitudine de el. Contăm foarte mult şi pe expertiza României în reformarea justiţiei şi ne dorim să combatem corupţia pe model românesc prin crearea unei agenţii anti-corupţie pe model DNA.

Putem să explicăm relaţii „pragmatice, corecte”, după cum aţi spus dvs., şi „constructive”, după cum s-a adăugat recent, cu Federaţia Rusă? Până la urmă, vrem, nu vrem, Moscova are ochii aţintiţi asupra Chişinăului şi încearcă să-şi spună cuvântul, măcar prin presiuni economice şi propagandă atunci când este limitată politic.

Noi ne dorim relaţii bune cu toţi vecinii şi cu toţi actorii politici internaţionali. Republica Moldova trebuie să beneficieze de colaborarea cu toţi partenerii externi în interesul cetăţenilor săi. Rusia nu este o excepţie. Evident, noi avem segmente problematice în relaţiile cu Federaţia Rusă, care sunt bine cunoscute, pe dosarul transnistrean, pe problema trupelor ruse staţionate pe teritoriul suveran al Republicii Moldova şi aici politica statului nostru va fi tranşantă şi a fost exprimată fără nici un echivoc de către Preşedintele Maia Sandu şi alţi factori decizionali. Dar acest lucru nu ne împiedică să colaborăm pe sectoare în care sunt implicaţi cetăţenii noştri: economice, comerciale, medico-sanitare în context pandemic, culturale şi umanitare. De aceea, vom duce o politică externă foarte activă şi energică pentru atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus.

Mulţi cetăţeni ai Republicii Moldova au plecat în străinătate, dar au rămas foarte legaţi de ce se întâmplă acasă şi investesc bani pentru un viitor la obârşie. Şi totuşi, reîntoarcerea se lasă aşteptată. Cu siguranţă ar reveni dacă ar avea condiţii de trai măcar apropiate de ale Occidentului, ceea ce ar presupune ieşirea din încremenire. Cum facem pasul la nivelul următor? Ce îşi propune PAS în acest sens?

Diaspora a avut un cuvânt greu de spus în aceste alegeri şi suntem responsabilizaţi de acest vot, de încrederea care ni s-a acordat. Chiar dacă aceşti oameni au fost nevoiţi să părăsească ţara, din cauza sărăciei, corupţiei endemice şi lipsei de perspective, legătura lor cu ţara a rămas foarte strânsă. Diaspora contribuie cu peste un miliard de dolari anual sub formă de remitenţe. Iar mobilizarea ei exemplară la vot a arătat întregii lumi că lor le pasă de ce se face acasă. În timpul campaniei ei ne spuneau un singur lucru: „Nu vă cerem nimic pentru noi. În schimb, vă cerem să faceţi regulă în ţară şi să o aduceţi pe făgaşul normalităţii, ca să avem unde să ne întoarcem”. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai sunt în legătură strânsă cu reformele pe care le propunem - în domeniul justiţiei, combaterea corupţiei, curăţarea şi eficientizarea instituţiilor statului, edificarea unei economii competitive generatoare de prosperitate pentru cetăţeni, educaţie performantă, sistem de sănătate eficient, servicii publice de calitate etc. Toate aceste puncte din programul nostru electoral au fost în consonanţă cu doleanţele Diasporei, de unde şi rezultatul votului masiv de peste 180 mii de voturi în diaspora pentru PAS.

La ce vă aşteptaţi în mandatul de preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, pe care, iată, l-aţi preluat la 30 de ani de independenţă?

Cetăţenii Republicii Moldova ne-au acordat o mare încredere şi trebuie să profităm de stabilitatea politică care s-a instaurat în Republica Moldova după ce Preşedinţia, Parlamentul şi Guvernul sunt deţinute de oameni integri şi bine intenţionaţi. Oamenii ne spun ad litteram următorul lucru: „30 de ani am fost înşelaţi în aşteptări de politicieni iresponsabili, vă rugăm să nu ne dezamăgiţi măcar voi!” Înţelegem enorma responsabilitate care stă pe umerii noştri şi ne-o asumăm plenar, dar ştim că vom reuşi, fiindcă ştim ce avem de făcut şi cum să facem ca să pornim vremurile bune pentru Republica Moldova.