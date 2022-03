Fostul premier italian a sărbătorit o „nuntă simbolică” cu o femeie mai tânără decât el cu 53 de ani. De ce nu s-au căsătorit oficial?

Evenimentul a avut loc la o proprietate cu valoare istorică, Villa Gernetto din oraşul Lesmo, la nord de Milano.

„Nunta simbolică” este cea mai recentă declaraţie de dragoste dintre cei doi, după ce fostul premier a postat fotografii cu Marta Fascina în ianuarie, de ziua ei.

Ceremonia seamănă cu o nuntă, dar cuplul nu s-a căsătorit oficial din cauza unei dispute de moştenire între familii. Se crede că cei cinci copii adulţi ai lui Berlusconi sunt revoltaţi de intenţia tatălui lor de a se căsători cu Fascina, ceea ce i-ar fi oferit şi ei o pretenţie asupra averii de 5 miliarde de lire sterline a politicianului, scrie Daily Mail.

