Cum a scăpat Finlanda de problema oamenilor fără adăpost

Înainte ca ingenioasa idee să devină strategie naţională, lipsa de adăpost din Finlanda era tratată în acelaşi mod ca şi în celelalte state, adică un model de reintegrare treptată a persoanelor fără adăpost, nevoite să treacă prin mai multe etape pentru ca într-un final să fie recunoscute ca „oameni” cu drepturi depline, mai precis: locuinţe temporare, interminabile întâlniri cu diverşi asistenţi sociali, iar pe măsură ce sunt înregistrate progrese, locuinţă permanentă este acordată ca o recompensă finală.

"Am decis să facem ca dreptul la locuinţa să fie necondiţionat", spune Kaakinen. "Am vrut să demonstrăm că nu e neapărat necesar şi eficient ca problemele create de precaritate să fie rezolvate înainte ca fiecare să aibă prorpria casă. În schimb, o casă ar trebui să fie fundaţia sigură, care să uşureze ulterior rezolvarea tuturor problemelor. ", a spus Juha Kaakinen, reprezentantă a progamului Y-Foundation care contribuie la construirea de locuinţe sociale, citează The Guardian