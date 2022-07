Ce obiective are armata rusă după cucerirea oraşului strategic Lîsîceansk

Ministerul rus al apărării susţine că a asigurat controlul total al oraşului Lîsîceansk. Forţele ucrainene s-au retras din Lîsîceansk pe poziţii defensive pregătite.

În cursul săptămânii trecute, luptele din regiunea Lugansk s-au intensificat. Forţele ruseşti au înaintat constant. Oraşul Lîsîceansk era ultimul oraş mare din regiune care rămăsese sub control ucrainean.

Potrivit raportului Ministerului Apărării din Marea Britanie, Rusia se va concentra în perioada următoare, în mod sigur, pe capturarea regiunii Doneţk, o mare parte a acesteia fiind sub controlul forţelor ucrainene.

