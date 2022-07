Ce sunt bombele cu fosfor, armele care ard corpul până la os. Rusia, acuzată de ucraineni că le-a folosit în atacuri asupra civililor

Rusia a folosit o gamă uriaşă de arme în cele patru luni de invazie în Ucraina, dar unele dintre cele mai controversate sunt armele incendiare, inclusiv muniţiile cu fosfor alb, relatează The Moscow Times.

Armele incendiare sunt atât de temute nu numai pentru natura lor, ele dispersându-se pe o zonă largă şi există o şansă mare să intre în contact cu civilii, ci şi pentru rănile îngrozitoare pe care le provoacă.

Alcătuite din substanţe inflamabile care ard puternic, armele incendiare sunt folosite pentru a incendia poziţiile inamice, pentru a crea ecrane de fum care ascund mişcările trupelor şi pentru a asigura iluminarea în condiţii de vizibilitate redusă.

Dar categoria „armă incendiară" este una largă. Ea poate include grenadele incendiare şi aruncătoarele de flăcări, precum şi bombe neghidate - cunoscute sub denumirea de submuniţii - umplute cu agenţi incendiari precum napalmul sau fosforul alb.

Substanţă înţepătoare, asemănătoare cu ceara, fosforul alb produce un fum alb şi gros atunci când arde, ceea ce îl face eficient pentru a masca mişcările forţelor armate care l-au folosit, au declarat experţii.

De asemenea, fosforul este renumit pentru daunele pe care le poate provoca atât oamenilor, cât şi zonei în care este utilizat. Aprinzându-se atunci când intră în contact cu oxigenul, fosforul arde la 800 de grade Celsius, şi poate distruge pielea umană până la os.

„Arsurile provocate de fosforul alb sunt urâte pentru că nu este un foc tradiţional, aşa că, dacă adaugi apă, se poate înrăutăţi şi mai mult”, a declarat pentru The Moscow Times Brian Castner, un investigator de crime de război, specializat în bombe şi gloanţe.

