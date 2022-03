Şefa diplomaţiei britanice susţine că Rusia răpeşte civili ucraineni: „Putin continuă să folosească tactici odioase”

„Putin continuă să folosească tactici odioase împotriva poporului ucrainean, inclusiv răpirea unor civili nevinovaţi. Nu îşi atinge obiectivele şi recurge la măsuri disperate. Putin trebuie să eşueze în Ucraina”, a scris Truss pe contul de Twitter.

