India: Cel puţin 14 morţi şi 30 de persoane dispărute, în urma unei alunecări de teren declanşate de ploi torenţiale VIDEO

Se estimează că aproximativ 200 de persoane au murit în urma unor ploi puternice şi alunecări de noroi în statele Assam, Manipur, Tripura şi Sikkim, iar alte 42 de persoane au murit în Bangladesh, de pe 17 mai. Sute de mii de oameni au fost strămutate în interiorul ţărilor în urma ploilor.

