Tudor Chirilă a prezentat scuze după ce s-a dezbrăcat la Vocea României: Îmi pare rău pentru imaginile deplasate. Mi-am exprimat dorinţa fermă să nu apară VIDEO

În cea de-a patra ediţie de audiţii pe nevăzute de la „Vocea României“ Tudor Chirilă s-a dezbrăcat de haine, rămânând doar în lenjerie intimă, şi „l-a călărit“ pe Horia Brenciu. Totul a pornit de la o serie de glume stârnite de un concurent care a mărturisit că este pasionat de cai şi de pictură.

„Bă, nu se poate aşa ceva...“, a declarat Smiley când a văzut momentul pus în scenă de colegii săi. Mai mult, cântăreţul şi-a părăsit scaunul, iar în culise a mărturisit că i s-a părut un moment penibil.

La scurt timp după încheierea emisiunii, Tudor Chirilă a revenit cu o explicaţie pe Facebook şi a precizat că regretă „imaginile deplasate“. Mai mult decât atât, artistul a mărturisit că îşi asumă faptele, însă a subliniat şi că ar fi preferat ca producătorii să ţină cont de faptul că şi-a exprimat dorinţa ca acele cadre să fie scoase la montaj.

„Zilele de filmare la Vocea României sunt lungi şi mai obositoare decât poate par pe TV. De multe ori ajungem să spunem sau să facem lucruri pe care poate nu le-am spune sau face în mod obişnuit. Sigur, atunci când emisiunile sunt înregistrate, nu live, avem şi relaxarea că echipa de producţie va edita şi va «curăţa» imaginile cu noi, încât ele să ajungă la publicul de acasă într-un mod decent. Îmi pare rău pentru imaginile deplasate din episodul de azi «Vocea României» în care m-am lăsat dus de val şi m-am dezbrăcat în timpul filmărilor. Sunt major, îmi asum că au fost gesturile mele, dar mi-ar fi plăcut ca producătorii să nu lase pe TV acele cadre, mi-am exprimat dorinţa fermă ca momentul ăsta să nu apară, dar n-am reuşit să înduplec pe nimeni. Aşa că I did it, I own it“, a scris Tudor Chirilă.

