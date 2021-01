Rezoluţiile Netflix: cele mai bune filme, seriale şi documentare ale lunii ianuarie

Fie ca noul an să vină cu cât mai multe momente petrecute alături de cei dragi şi cât mai multe seri în care să vă relaxaţi, urmărind împreună producţii de calitate. Pentru a vă face alegerea mai uşoară, vă oferim câteva recomandări pentru luna ianuarie. Aşadar, pe Netflix puteţi viziona de la „The Dig“, o dramă istorică bazată pe romanul omonim, cu Lily James, Carey Mulligan, Johnny Flynn, Ralph Fiennes; şi „Pieces of a Woman“, cu Vanessa Kirby şi Shia LaBeouf; până la „Lupin“, o producţie franţuzească inspirată de aventurile lui Arsène Lupin, hoţul gentilom.

Pe lângă acestea, mai puteţi da play la „Touch Me Not“, „Outside the Wire“, „Julie & Julia“, „History of Swear Words“, „The Minimalists: Less Is Now“





Deja disponibile

„The Minimalists: Less is Now“ (documentar)

Au transformat minimalismul într-o adevărată mişcare. Prieteni de-o viaţă, Joshua Fields Millburn şi Ryan Nicodemus ne arată că viaţa poate fi mai bună cu mai puţin.

„History of Swear Words“ (documentar)

Un nou serial obscen şi gălăgios, care analizează originile, utilizarea în cultura pop, aspectele ştiinţifice şi impactul înjurăturilor asupra societăţii.

„Pieces of a Woman“ (film)

Martha (Vanessa Kirby) şi Sean (Shia LaBeouf) sunt un cuplu din Boston pe cale să devină părinţi, însă vieţile lor se schimbă pentru totdeauna în momentul în care o naştere acasă se transformă într-o tragedie de neînchipuit. Martha începe o odisee care durează un an şi pe parcursul căreia explorează cotloanele ascunse ale suferinţei, complicate de relaţiile tensionate cu soţul şi mama autoritară (Ellen Burstyn), dar şi cu moaşa (Molly Parker), denigrată în mod public, pe care trebuie să o înfrunte la proces.

„Lupin“ (serial)

Inspirat de aventurile lui Arsène Lupin, hoţul gentilom, Assane Diop vrea să-şi răzbune tatăl, victimă a unei nedreptăţi provocate de o familie bogată.

„Inside The Worlds’s Toughest Prisons“ (documentar)

După ce a petrecut mulţi ani în închisoare pentru o faptă pe care nu a comis-o, Raphael Rowe intră de bună voie după gratii în Filipine, Groenlanda şi Africa de Sud.

„Crack: Cocaine, Corruption & Conspiracy“ (documentar)

În timpul unei recesiuni apare un drog puternic şi ieftin, care provoacă o panică morală, alimentată de rasism. Urmăreşte istoria complexă a cocainei din anii '80.

„The Heartbreak Club“ (film)

O cafenea în pragul falimentului se trezeşte la viaţă când proprietarul întâlneşte dragostea, dar aceasta nu durează. Să fie o inimă frântă exact ceea ce-i trebuia?

15 ianuarie

„Disenchantment: Partea 3“ (serial)

Printre conspiraţii, mistere obscure, instabilitatea regelui Zøg şi temerile legate de viitorul domnitor peste Dreamland, Bean trebuie să arate că e o prinţesă autentică.

„Outside The Wire“ (film)

În viitorul apropiat, un pilot de drone trimis într-o zonă de război se trezeşte în echipă cu un ofiţer android într-o misiune menită să împiedice un atac nuclear.

29 ianuarie

„The Dig“ (film)

În timp ce Al Doilea Război Mondial bate la uşă, o văduvă bogată angajează un arheolog amator pentru a se ocupa de săpături la mormintele de pe proprietatea ei. Cei doi fac o descoperire istorică, ecourile evenimentelor din trecutul Angliei rezonând cu elemente legate de viitorul incert al ţării.