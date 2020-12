Realitatea Plus, amendată cu 50.000 de lei pentru acuzaţiile făcute de fostul deputat Cristian Rizea

Consiliul Naţional al Audiovizualului a amendat, marţi, postul Realitatea Plus cu 50.000 de lei pentru acuzaţiile fără probe făcute de fostul deputat Cristian Rizea în emisiunea „Culisele Statului Paralel” care "au culminat cu una de crimă", a spus Radu Herjeu, membru CNA.

Radu Herjeu, membru al CNA, a scris pe Facebook după ce a fost votată amenda: "Pentru acuzaţiile fără nicio probă (care au culminat cu una de crimă) cărora postul nu a putut să le opună punctele de vedere ale celor vizaţi, am propus sancţionarea Realităţii Plus cu 50.000 de lei. În stabilirea cuantumului am ţinut cont de recidivele televiziunii în încălcarea legii şi de încălcarea promisiunii făcute în faţa Consiliului acum ceva timp de către moderatoarea emisiunilor incriminate că se va îngriji personal de respectarea legii, astfel încât serialul de ”dezvăluiri” ale unui condamnat fugar, ulterior prins, să nu se transforme într-o răfuială cu iz pestilenţial. Amenda a fost adoptată în unanimitate".

În înregistrarea difuzată de Realitatea TV, Cristian Rizea afirma că omul de afaceri Florian Walter ar fi fost omorât: Au pregătit minuţios asta, au premeditat şi ei ştiu ce mi se va întampla. Romanii au ocazia să vadă acest adevar. Aceşti oameni arestau şi făceau crime la comandă. În următoarele zile, românii vor auzi o înregistrare în care Radu Budeanu şi Dragos Dobrescu au decis să îl omoare pe Florian Walter. Eu am completat plângerea penală la Parchetul General pentru crimă pentru aceşti infractori. Da, Florian Walter a fost omorât.”

Omul de afaceri Florian Walter a murit în mai, anul trecut, la spitalul Floreasca, unde fusese internat şi operat după ce suferise un atac cerebral.

În 2010, fostul finanţator al echipelor Dinamo, Universitatea Cluj şi Petrolul Ploieşti fusese,de asemenea, operat pentru probleme cardiace, iar în octombrie 2015 suferise un preinfarct.

Postul a încălcat dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum şi pe cele ale art. 40 alin. (1), (2), (3), (4), ale art. 64 alin. (1) lit. a, b, ale art. 66 şi ale art. 67 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual. Art.

3 (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt. (3) Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Art. 66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Art. 67 - În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.

Decizia CNA nr. 277 /2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 20 (2) Cererea de prelungire, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, se va depune la CNA cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de expirarea acesteia, şi va fi însoţită de următoarele documente : a) licenţa audiovizuală, în original ; b) decizia de autorizare, în original ; c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) - (4), după caz, în funcţie de statutul juridic al solicitantului, precum şi documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), e) şi k).