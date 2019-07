Primele imagini cu actorul Claes Bang în rolul lui Dracula: „Mă simt privilegiat să joc acest personaj incredibil“ FOTO

„Dracula“, scris de scenariştii Sherlock Mark Gatiss şi Steven Moffat, va fi produs de Hartswood Films şi este o coproducţie BBC One şi Netflix.

Primele imagini cu actorul Claes Bang în rolul Contelui Dracula au fost lansate.

Vorbind despre rolul său, actorul danez a declarat: „Sunt încântat să joc rolul lui Dracula, mai ales cu un scenariu aflat în mâinile creatorilor talentaţi Steven Moffat, Mark Gatiss şi echipei responsabile pentru «Sherlock». Sunt foarte încântat că pot intra în pielea acestui personaj iconic şi extrem de interesant. Da, este malefic, dar reprezintă mult mai mult de atât: este carismatic, inteligent şi sexy. Este un rol jucat de actori extraordinari de-a lungul timpului şi o provocare pentru mine, însă mă simt privilegiat să interpretez acest personaj incredibil”.

FOTO BBC/Netflix

Lyndsey Marshal, Chanel Cresswell, Matthew Beard, Lydia West, Paul Brennen, Sarah Niles, Sofia Oxenham, John McCrea, Phil Dunster şi debutantul în televiziune Millicent Wong se alătură reinventării în trei părţi a poveştii scrise de Bram Stoker.

Ei vor juca alături de Bang, cunoscut din „The Square“, film premiat cu Palme d'Or şi nominalizat la Oscar, şi de o distribuţie care îi include deja pe Dolly Wells, John Heffernan, Joanna Scanlan, Sacha Dhawan, Jonathan Aris, Morfydd Clark şi Nathan Stewart-Jarrett.

FOTO BBC/Netflix



„Dracula“ (o producţie Hartswood Films) a fost comandată pentru BBC One de Charlotte Moore, director BBC Content şi Piers Wenger, controller BBC Drama, şi este o coproducţie Netflix. Este scris şi creat de Steven Moffat şi Mark Gatiss. Producătorii executivi sunt Mark Gatiss, Steven Moffat şi Sue Vertue pentru Hartswood Films, Ben Irving pentru BBC şi va fi gestionat de Larry Tanz şi Carolyn Newman pentru Netflix.

Miniseria va avea premiera pe BBC One, în Regatul Unit, şi pe Netflix, în afara Regatului Unit şi Irlanda.

Povestea

Trei episoade de lung-metraj vor aduce în atenţie universul lui Dracula, vampirul care a făcut răul să pară sexy. În Transilvania anului 1897, contele însetat de sânge îşi pregăteşte planul malefic împotriva Londrei Victoriene.

Piers Wenger, Controller BBC Drama, spune că „Iadul are un nou şef... şi BBC One are un nou personaj principal remarcabil. A spune că am avut noroc atunci când l-am găsit pe Claes ar fi să subestimăm talentul lui Steven, Mark şi echipei Hartswood şi intuiţia lor de a alege actorul potrivit pentru a redefini un rol iconic”.

Larry Tanz, Vicepreşedinte Content Acquisition, Netflix, e convins că „Bang va aduce Dracula la viaţă cu farmec şi o răutate elagantă. Cu talentul său şi scenariul remarcabil creat de Steven şi Mark, membrii Netflix din întreaga lume vor iubi să se teamă de acest anti-erou întunecat şi complex“, în timp ce

Hartswood Films a declarat: „A fost unul din acele momente - cine altcineva ar putea fi decât Claes! Are totul. Superb, carismatic, letal. Înalt, întunecat şi înspăimântător. Iadul are un nou şef“.