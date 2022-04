Povestea Alexandrei Croitoru, fata care a primit primul Golden Buzz de la Dragoş Bucur la Românii au Talent

Dragoş Bucur a fost cel care i-a oferit Alexandrei primul său Golden Buzz, care a trimis-o în semifinală.

Alexandra locuieşte în Bucureşti, alături de părinţii ei adoptivi. Tânăra a spus că dintotdeauna s-a simţit singură şi s-a întrebat care-i sunt originile. Mama biologică a fetei a murit pe când ea avea doar 6 luni, din cauza unui cancer. Tatăl ei natural a dus-o la orfelinat şi nu a dorit să o recunoască în acte.

„Mă numesc Croitoru Alexandra Paulina, am 15 ani. M-am născut în judeţul Bistriţa Năsăud şi m-am mutat în Bucureşti acum câţiva ani. Să vii direct din Bistriţa până în Bucureşti e foarte greu să te acomodezi cu accentul, cu persoanele. Sunt altfel persoanele aici. E oraşul mai mare, mai periculos, dar înveţi. Am venit la Românii au Talent ca să arăt lumii ceea ce pot şi să vadă şi alţii ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Poate mă vede cineva şi reuşesc să mă lansez în muzică. Visul meu este doar un vis care nu ştiu dacă va deveni realitate vreodată.

Sunt adoptată. Mama mea biologică a murit când aveam eu 6-7 luni. Avea tumoră pe creier. Mai am 16 fraţi şi surori. Eu sunt al şaptesprezecelea copil. Tot ce ştiu e că tatăl meu biologic m-a abandonat în spital. Nu a vrut să ştie nimic de mine, nici măcar nu e trecut în certificat.

Aproape de 11 luni am fost adoptată. Pe părinţii mei adoptivi îi consider părinţi deoarece m-au crescut, m-au hrănit, m-au trimis la şcoală. Mereu mă pot baza pe ei cu orice problemă aş avea. Sunt fericită că am o familie, dar mă simt şi singură în acelaşi timp pentru că nu ştiu de unde sunt şi cine sunt”, a spus tânăra, potrivit Click.ro