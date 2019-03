Medicul Vasi Rădulescu critică din nou un post TV pentru o emisiune în care nişte „păcălici“ dau sfaturi medicale: „Destul cu prostia şi vrăjitoria!“

Săptămâna trecută, cunoscutul medic Vasi Rădulescu s-a declarat dezamăgit de un subiect promovat la B1 TV şi a anunţat că nu va mai accepta invitaţiile televiziunilor, fiind de părere că se luptă cu morile de vânt când încearcă să facă educaţie medicală oferind informaţii dovedite ştiinţific.

Medicul critică din nou în termeni duri postul de televiziune pentru emisiunile „fantasmagorice“ în care mai mulţi „păcălici“ dau sfaturi din sfera medicală, departe de orice fundament ştiinţific, doar de dragul audienţei.

„Când o persoană cu ţiglele pe casă şi relativ influentă (nu vreau să fiu arogant, să mă iertaţi) îţi spune că ai greşit şi te arată cu degetul, fie că eşti post de televiziune, publicaţie sau companie, normal e să-ţi iei oamenii importanţi într-o şedinţă şi să analizezi cu atenţie situaţia. Dacă argumentele sunt clare, ţine de respect pentru ceilalţi şi pentru entitatea proprie să corectezi acele lucruri. Dacă nu o faci, înseamnă că voit pluteşti în impostură crasă şi te interesează doar anumite interese.

Ce face B1 TV cu emisiunile sale fantasmagorice, în care invitaţi sunt nişte păcălici care dau sfaturi din sfera medicală, departe de orice fundament ştiinţific, ţine deja de o suspendare a raţiunii şi o ignorare a bunului simţ“, a scris Vasi Rădulescu.

Anterior, medicul a criticat postul B1 TV pentru faptul că a avut-o invitată în prime-time (interval de maximă audienţă – n.r.) pe Crina Vereş care promovează Noua Medicină Germană, pe care Vasi Rădulescu o consideră „o inepţie“.

El a acuzat-o, de altfel, şi pe Crina Vereş că cere mii de euro pentru tratamente halucinante, susţinând că s-a autovindecat de leucemie şi cancer fără pastile sau chirurgie.

„Săptămâna trecută a fost ceva cu Noua Medicină Germanică. Am scris, a ajuns la ei, am sperat să înţeleagă. Aşa era normal. Azi a fost despre «chirurgia energetică cu palmele». Deci respect zero pentru activitatea mea, pentru adevărul ştiinţific, pentru audienţă, pentru medicina bună“, a continuat medicul.

„Ruşine de televiziune. Voi sunteţi cu capul?“, a mai scris reputatul medic.

Rădulescu a oferit postului TV şi o alternativă: medici care vorbesc frumos, cu lucruri documentate, în locul „impostorilor“.

„Dragilor, nu aşa ne educăm publicul. Nu livrându-le inepţii. Îi educăm invitând medici care vorbesc frumos, cu lucruri documentate. Dacă o să căutăm audienţe cu orice preţ, o să fim într-o troacă oribilă. Veţi continua aşa sau veţi pricepe recomandarea mea? Vă rog să mergeţi pe a doua variantă. Veţi avea numai de câştigat. Destul cu prostia şi vrăjitoria!“, a conchis medicul.

