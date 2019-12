INTERVIU Mircea Radu, dezvăluiri emoţionante despre reality show-ul cu tineri cu sindrom Down: „M-au învăţat ce este iertarea“

Televiziunea Română va aduce de sărbători pe micul ecran „Down the Road“, un format internaţional care revoluţionează reality show-ul TV. Începând cu 23 decembrie, noua emisiune va fi difuzată săptămânal la TVR 1.

Producătorii promit emoţie pură, imagini spectaculoase şi participanţi sinceri, fără bariere şi fără prejudecăţi, de la care telespectatorii vor putea învăţa ce înseamnă să te bucuri de fiecare experienţă şi să îţi depăşeşti limitele.

Mircea Radu va călători alături de opt tineri cu sindromul Down în zona Rucăr-Braşov şi împreună vor avea ocazia să facă drumeţii, să trăiască atmosfera unui foc de tabără şi chiar să facă, în Parcul Aventura, căţărări spectaculoase. Participanţii vor zbura cu balonul cu aer cald şi cu elicopterul, vor face off-road şi vor sări cu parapanta.

De ce să urmărim noul reality show produs de TVR şi ce presupune acest format ne spune Mircea Radu, prezentatorul emisiunii, care s-a întors la televiziunea publică după o absenţă de şapte ani.

„La prima vedere, este un show de entertainment. Toată lumea se simte bine, toată lumea zâmbeşte. Vă garantez că dacă vă uitaţi la «Down The Road. Aventura», la toate cele opt episoade, veţi descoperi că este mai mult de atât. Spuneam că urmează să-i iau pe cei opt tineri cu sindromul Down într-o călătorie. Ei m-au luat de fapt pe mine într-o călătorie, una spre interiorul meu. De ce lumea s-ar uita la «Down the Road»? De ce lumea se uită la filme, seriale? Din acelaşi motiv: pentru că vor să vadă evoluţia personajelor. Iar eu vă garantez că aveţi ce să vedeţi la cei opt copii. Ei sunt într-un anumit fel în primul episod şi vor fi altfel în episodul doi, în al treilea şi în ultimul. Apoi, vă uitaţi la evoluţia situaţiei. Pentru că emisiunea asta înseamnă: a-ţi depăşi limitele. Fiecare dintre ei o face, fie şi numai pentru asta şi merită să vă uitaţi. În al treilea rând, pentru că noi, românii, suntem latini, avem sânge fierbinte şi nouă ne plac poveştile. Încă de când suntem mici auzim poveşti ca să adormim, în adolescenţă ţesem poveşti atunci când ne place o fată şi începem să-i spunem poveşti ca să o atragem. Atunci când înaintăm în vârstă, spunem la rândul nostru poveşti copiilor şi nepoţilor. Iar «Down the Road. Aventura» este o poveste la care cu mare drag am participat“, a declarat Mircea Radu.

Copiii aceştia m-au învăţat pe mine ce este iertarea

Prezentatorul de televiziune a dezvăluit şi ce a învăţat din toată această experienţă: „Unul dintre participanţi mi-a spus, la o seară în jurul focului, când i-am întrebat ce înseamnă să trăieşti cu sindromul Down, că atunci când era mic, când era în şcoală, era umilit şi era bătut de ceilalţi copii, cei «normali» ca noi. Şi era atât de umilit încât i se băgau ghemotoace de hârtii în gură. Şi atunci l-am întrebat: «Ai iertat?». Şi mi-a zis «Da». Din felul în care m-a privit atunci, mi-am dat seama că nu mă minte. Ceea ce vreau să vă spun este că eu trăiesc printre oameni «normali» şi totuşi nu ştiu unul care să uite şi să ierte. Copiii aceştia m-au învăţat pe mine ce este iertarea“.

Într-un interviu pentru „Adevărul“, Mircea Radu a mărturisit ce l-a făcut să accepte propunerea venită din partea TVR, de ce crede că reality show-ul va schimba mentalităţi şi cum e să revină la televiziunea publică.

„Adevărul“: Ce te-a atras la acest format?

Mircea Radu: M-au atras mai multe. M-a atras faptul că era ceva ce nu se mai făcuse în România. Şi dincolo de asta, eu cred că TVR-ul vrea să-şi recapete prestigiul neîncercând să aducă emisiuni copiate de la alţii, ci să încerce ceva cu puterile sale, o producţie în premieră pentru noi. Şi m-am gândit că pot să-l fac pentru că am atâţia ani de experienţă, mai cu seamă în formate care presupun emoţie. Iar emoţia nu înseamnă numai ceva care să te facă să plângi, emoţie înseamnă şi ceva care să te facă să râzi. Este o emisiune cu foarte multă emoţie şi asta prinde.

Spuneai că e un reality show care va schimba mentalităţi. Crezi că e nevoie de asta?

Întotdeauna trebuie schimbate mentalităţile. În momentul în care auzi sau întâlneşti oameni care spun altor oameni sau copiilor «băi, vezi, nu te juca cu ăsta, că poţi să iei boala»… da. Şi pe mine mă interesează să schimbăm lucrurile astea, să-i arăt pe aceşti tineri care de multe ori sunt mai frumoşi pe interior decât noi. Dacă reuşesc, pentru mine este un mare câştig. Copiii ăştia mă iubesc şi eu îi iubesc pe ei şi s-au deschis în faţa mea pentru că eu m-am deschis în faţa lor. După ce am primit această propunere şi am văzut formatul, când am ajuns acasă, puteam să dau un search pe Google «ce e sindromul Down», ce înseamnă, ce comportament există. Dar nu am făcut asta. Am vrut să mă duc la întâlnirea cu ei curat, aşa cum au venit şi ei la întâlnirea cu mine. Pentru că am vrut să mă întâlnesc cu nişte tineri, cu nişte oameni, nu cu nişte pacienţi.

Crezi că „Down the Road. Aventura“ va avea succes?

Nu m-am gândit la asta. Eu am pus în acest format toată dragostea mea şi toată priceperea mea. Eu îmi fac datoria să arăt oamenilor cât de frumoşi şi importanţi sunt aceşti copii şi cum şi-au depăşit ei limitele. Altfel, meseria mea nu are garanţii.

Cum e să revii pe micile ecrane după o pauză îndelungată? Unii credeau că Mircea Radu s-a lăsat de televiziune.

Mircea Radu se va lăsa întotdeauna de televiziune atâta timp cât televiziunea nu propune ceva ce ştiu să fac. Ar fi incorect din partea mea ca tu să-mi propui ceva, iar eu să spun «da, e în regulă, accept ca să mai câştig nişte bani». Nu! Am primit şi nişte propuneri de emisiuni pe care nu ştiam să le fac şi atunci am zis „nu ştiu să fac asta, nu mă pot băga în aşa ceva“. Pe de altă parte, au fost şi propuneri ale unor emisii pe care ştiam să le fac, dar nu s-au făcut. Asta e.

Cum e să fii din nou la TVR? Ai început aici prin ‘90.

Mă simt bine, importante pentru mine sunt această emisie şi semnalul pe care Televiziunea Română îl transmite în exterior, că vrea să redevină în divertisment, care înseamnă şi reality, ce a fost. Nu vorbesc de ştiri, ci de divertisment.

Tu ai învăţat să ierţi din această emisiune. Ce crezi că vor învăţa oamenii de acasă?

Fiecare va învăţa cât poate şi cât vrea. Eu sunt doar dator să arăt frumuseţea unor tineri cu sindromul Down şi să schimb percepţii, asta-mi doresc.

Este un reality făcut aşa cum trebuie să fie făcut unul: nimic regizat, nimic pregătit

Şi producătorul general al emisiunii, Maria Marinescu, a mărturisit că proiectul este unul foarte curajos pentru TVR, având în vedere că este primul reality show produs de Televiziunea Română.

„A fost un proiect greu pentru că este un reality făcut aşa cum trebuie să fie făcut unul: nimic regizat, nimic pregătit. Este pur şi simplu experienţa tinerilor noştri, a celor opt care au plecat într-o aventură alături de prietenul lor cel mai bun şi cel mai iubit, şi noi, împreună cu echipa TVR, am făcut eforturi foarte mari să ne ţinem după ei. Nu ne-a fost uşor deloc. Ei sunt foarte energici, bucuroşi şi foarte pregătiţi şi dornici de aventură. Dar noi spunem că ne-a ieşit. A fost un proiect de amploare pentru TVR. Este pentru prima dată când TVR face un reality show cu o echipă efectiv nouă în această aventură a reality show-ului. Şi întotdeauna, reality show-ul este un format mult mai greu pentru că nu ştii la ce să te aştepţi, nu poţi pregăti nimic. Pot să vă spun că la acest format am folosit aparatură de ultimă generaţie, pentru că am vrut să surprindem cât mai mult culoarea şi sufletul acestei producţii. Veţi vedea un produs nou, inovator, se va vedea în imagini ceea ce noi ne-am luptat să aducem în faţa voastră şi aşa cum a fost realziat va aduce foarte multă emoţie, foarte multe imagini spectaculoase, filmate în condiţii grele, cu drone, cu camere căţărate. Am filmat timp de 13 zile într-un ritm nebun şi mă gândeam cum o să reziste echipa, Mircea, dar faptul că ei erau mai energici decât noi, am zis că nu putem să fim mai prejos. S-a muncit mult, dar cu foaret mult drag. Asta se va vedea“, a declarat Maria Marienscu.