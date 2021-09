Emma Mackey, actriţă în serialul „Sex Education“: „Îmi place să văd viaţa acestor personaje în afara holurilor liceului Moordale“ INTERVIU

Având în vedere tot ce se întâmpla în lume atunci când au început filmările pentru serial în septembrie 2020, trebuie să fi fost şi mai special să-ţi reîntâlneşti colegii de platou, comparativ cu sezoanele anterioare. Cum a fost această experienţă?

EMMA MACKEY: Am fost extrem de norocoşi să revenim la muncă şi să fim din nou alături de aceiaşi oameni. Ne bucurăm de fiecare dată când suntem împreună. Din fericire, a fost aceeaşi atmosferă, doar că am purtat măşti şi am respectat protocoalele de siguranţă de pe platou. Cel mai bun lucru este să putem revedea aceleaşi feţe în fiecare an, cel puţin pe jumătate, din cauza măştilor.

Unde începe povestea lui Maeve în acest sezon?

MACKEY: La începutul sezonului, Maeve încă se confruntă cu situaţia complexă a familiei sale şi merge în vizită la Elsie, sora ei, care se află într-o nouă familie adoptivă. Relaţia ei cu Isaac merge bine, iar prietenia dintre ei a evoluat. Au petrecut toată vara împreună şi sunt confortabili unul în prezenţa celuilalt. Ea şi Aimee sunt încă bune prietene şi au o relaţie puternică. Însă ea şi Otis nu prea vorbesc.

Fanii sunt foarte interesaţi de evoluţia coafurii lui Maeve. Cum a evoluat lookul ei în acest sezon?

MACKEY: Costumele lui Maeve nu s-au schimbat de la un sezon la altul pentru că ea nu prea are bani, aşa că prin stilizarea coafurii sale am putut să-i schimbăm lookul. Anul acesta, Emily Bilverstone, cea care se ocupă de coafuri şi de machiaj, a avut nişte idei inspirate de Winona Ryder în anii ’90, în special în „Girl, interrupted“ şi Beetlejuice“, cu breton franjurat în stilul grunge. Iar apoi mi-a vopsit vârfurile cu mov ca aluzie la coafura originală a lui Maeve din primul sezon. Mi-a plăcut tare mult acest look, şi da, bretonul este cu adevărat al meu.

Ai menţionat-o pe noua mamă adoptivă a lui Elsie. Ne poţi spune câte ceva despre cum face faţă Maeve contextului complex al familiei sale din acest sezon?

MACKEY: Acest aspect al poveştii lui Maeve este foarte important pentru mine, deoarece îl consider foarte intens. Îmi place să văd viaţa acestor personaje în afara holurilor liceului Moordale, în special cu Maeve. Viaţa familiei sale este una foarte specifică, scenele respective au un aer unic şi îi conferă esenţa personalităţii personajului. Consider că acele scene sunt importante pentru conturarea sensibilităţii şi a caracterului ei pluridimensional. Sper că scenele din afara liceului, filmate cu mama ei Erin şi cu sora ei Elsie, vor ajuta publicul să o înţeleagă mai bine pe Maeve şi să clarifice de ce este ea aşa. Cu cât urmărim dinamica dintre Maeve şi Erin, cu atât pătrundem prin prisma haosului care o înconjoară pe Maeve în spatele uşilor închise. Iar Anne-Marie Duff, actriţa care o interpretează pe Erin, este o personalitate complet aparte. E o tipă fantastică. Reuşeşte să accentueze de zece ori mai mult interpretările celorlalţi. Suntem norocoşi că se află printre noi. O admir foarte mult.

La ce să ne aşteptăm de la prietenia dintre Maeve şi Aimee în acest sezon?

MACKEY: În viaţa reală, Aimee Lou Wood îmi este prietenă apropiată şi o ador. Consider că e o tipă fantastică. Ne distrăm şi ne prostim împreună. Ştiu că orice scenă avem împreună va fi grozavă. Dar personajele noastre vor trece prin nişte situaţii noi în acest sezon şi nu va fi mereu totul roz şi minunat. Este interesant să le vedem cum trec prin acele momente grele şi prin primele lor certuri, iar prietenia lor este pusă la încercare.

La Moordale avem o nouă directoare anul acesta, iar Maeve are câteva interacţiuni cu ea. Ne poţi spune câte ceva despre personajul Hope şi despre colaborarea ta cu Jemima Kirke?

MACKEY: Când am cunoscut-o prima oară pe Jemima, cu toţii am crezut că e imbatabil de cool. Iar apoi am început să o cunoaştem şi cred că e absolut fantastică. A fost o alegere atât de neaşteptată pentru Hope şi cred că aduce o nouă energie în serial. Hope este un personaj fascinant pentru că te induce în eroare făcându-te să te simţi în siguranţă, când de fapt se întoarce la 180 de grade şi are un set complet de reguli şi aşteptări foarte specifice.

Ce aduce nou acest sezon din „Sex Education“, care să-l diferenţieze de celelalte două sezoane?

MACKEY: Întreaga echipă şi actorii ştiu că au plusat în acest sezon. Suntem mai încrezători şi familiarizaţi cu procesul şi încercăm să facem lucrurile şi mai bine, să perseverăm pe partea creativă. Eu personal ador poveştile părinţilor şi scenele care îi implică în acest sezon. Sunt încântată că veţi vedea interpretarea lui Dua în rolul lui Cal. Are un aer degajat, care e foarte reconfortant şi abia aştept ca fanii să vadă cum evoluează relaţia sa cu Jackson. Poveştile lui Cal, Jackson şi Vivienne sunt interesante şi importante în egală măsură în acest sezon, intersectându-se în mod inedit. Sunt abordate subiecte semnificative, iar personajele au un parcurs important. Sper ca am reuşit să abordăm aceste subiecte în mod natural şi interesant.

Ce speri că vor simţi fanii la finalul acestui sezon?