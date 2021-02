Georgiana Lupu rupe tăcerea. Va câştiga Survivor România cel care a trădat-o? INTERVIU

A avut cele mai puţine voturi din partea publicului şi a ieşit astfel din competiţie. Georgiana s-a simţit trădată de Jador, mai ales că acesta îi promisese că nu o va nominaliza niciodată. Fosta Faimoasă face dezvăluiri, într-un interviu acordat publicaţiei Click!.

Georgiana Lupu are 24 de ani, s-a născut în Bacău şi a întâmpinat numeroase piedici în viaţă. Fosta concurentă de la „Survivor România” este campioană naţională la bob şi vicecampioană la atletism, având nu mai puţin de 80 de medalii la ambele discipline sportive. Pe lângă pasiunea pentru sport, Georgianei îi place să scrie poezii, având şi o carte publicată. „Eu m-am născut în puşcărie, apoi am fost luată de Protecţia Copilului Bacău, pentru că mama nu avea condiţii să mă crească. M-am trezit direct la cămin, atâta ştiu. Am aflat că sunt născută în puşcărie după vârsta de 7-8 ani”, a povestit Georgiana despre copilăria ei.

Click!: Georgiana, cum ai descrie acum, la întoarcerea acasă, experienţa ta în Republica Dominicană? Te aşteptai să ieşi oarecum repede din competiţie?

Georgiana Lupu: A fost o experienţă frumoasă, foarte grea, greu de uitat. Mă aşteptam să ies din competiţie. Din punctul meu de vedere mi-am făcut treaba, chiar dacă mai aveam multe de arătat. Ce este mult strică, uneori este bine să te desprinzi mai repede. Nu-mi plac falsitatea, strategiile, răutatea. Îmi doream să ies, le-am spus să mă voteze, chiar dacă mai aveam multe de arătat, tot răul este spre bine.

Ce colegi te-au dezamăgit? Ai spus de Zanni, că te-a trădat la final, nu te aşteptai la el să te nominalizeze. Şi cu Musty ai avut conflicte. Cum comentezi?

M-au dezamagit mai multe persoane: Alexandra Stan, Zanni, Cosmin Stanciu, de la Faimoşi. Nu meritam să fiu nominalizată, pentru că aveam toate calităţile să rămân în competiţie. Însă aşa a fost să fie. Lumea îşi va da seama cum este fiecare.

