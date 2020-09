FOTO „Trăsniţii“, la cinci ani de când au intrat în Cartea Recordurilor: „Nu ne vom opri aici“

În 2015, cu un număr total de 1345 de episoade, însumate sub cele trei denumiri sub care serialul a fost difuzat de Prima TV, respectiv „Trăsniţi în N.A.T.O“, „Trăsniţi din N.A.T.O“ şi „Trăsniţii“, sitcomul produs de Grig Chiroiu a intrat în Guinness Book doar cu cele 689 de episoade, înregistrate în acel moment sub titulatura de „Trăsniţii“.

La 5 ani de la declararea celui mai longeviv sitcom din televiziunea mondială, „Trăsniţii“ au ajuns la al 1800 - lea episod şi la al 34 –lea sezon.

Grig Chiroiu, alias preşedintele Pupăză, ne spune la ceas aniversar că: „Au trecut cinci ani în care noi suntem tot aici şi continuăm să fim în Cartea recordurilor cu speranţa că nu ne va depăşi nicio altă producţie de televiziune din lume. În această toamnă depăşim 1800 de episoade şi cred că nu ne vom opri aici. Este interesant faptul că pe data de 7 septembrie sărbătoresc şi 24 de ani de căsnicie, o sumă frumoasă. Păstrând spiritul de glumă care ne caracterizează, am constat că au trecut 5 ani de când Trăsniţii au intrat în Cartea Recordurilor, exact cât un mandat prezidenţial. Aşa că am decis, eu preşedintele Pupăză, «preşedintele poporului», că eu sunt singurul care poate proteja acest «bun naţional» şi astfel să încununăm, în mandatul meu, această epopee cu o aniversare «de copert㻓.

Povestea „Trăsniţilor“ a început în anul 2003 cu „Trăsniţi în N.A.T.O.“, serial ce urmărea cu umor peripeţiile soldaţilor români, înregimentaţi în prima unitate N.A.T.O. de pe teritoriul României.

Şi au luptat soldaţii pe frontul de la Prima TV până în sezonul 9, când şi-au aruncat unitatea în aer şi au fost dati afară din serviciul militar. Astfel şi-au început viaţa civilă şi au devenit „Trăsniţi din N.A.T.O.“.

Din sezonul 13 şi-au spus simplu „Trăsniţii“ şi au bătut recordul absolut al sitcomurilor româneşti. Povestea „Trăsniţilor“ continuă, aşa că nu rataţi cel mai longeviv sitcom din lume, la Prima TV.