Denise Rifai a demisionat de la Realitatea: care e motivul

Denise Rifai a scris un text pe contul său de Facebook, în care anunţă public demisia de la Realitatea, motivându-şi decizia prin faptul că între ea, în calitate de jurnalist, şi „noua linie editorială a postului“ a apărut incompatibilitatea.

„Ştiu că mă aşteptaţi mâine seară să fim împreună la «Legile Puterii». Mai ales acum, într-o astfel de situaţie când România este într-o criză despre care nimeni nu poate spune cum şi mai ales când se va încheia“, şi-a început ea textul.

„O să vă spun şi dumneavoastră ce am hotărât încă de joi la prânz, înainte de a intra în emisie. Am decis să demisionez de la Realitatea şi este un act Unilateral. Iar motivul este unul cât de poate de simplu: între mine ca jurnalist şi noua linie editorială a postului s-a instalat o incompatibilitate evidentă“, a scris Denise Rifai pe Facebook.

Rifai a mărturisit că nu poate lucra în noul climat, dar şi că Realitatea TV, „care astăzi nu mai e“ îi va rămâne în suflet: „Eu sunt Denise Rifai. moderator si realizator al emisiunii «Legile Puterii». Şi aşa o să rămân! Şi nu pot lucra ca profesionist şi om care am trăit zi de zi prin emisiunea pe care o realizam, în acest nou climat pe care cu siguranţă l-aţi remarcat şi dvs. Plec aşadar de la noua Realitatea Plus, dar cu acea Realitatea TV care astăzi nu mai e, în suflet! Sunt mulţumită că am avut parte de 9 ani de activitate jurnalistică aşa cum scrie la carte, în această televiziune care, în toţi anii aceştia, a fost o insulă de independenţă jurnalistică. Poate singura!“.

La finalul textului său, Rifai le-a promis „iubiţilor ei telespectatori că îi ia cu ea acolo unde o să meargă şi ea“, dar a avut şi o replică tăioasă: „Ştiţi ce nu pricep unii? Că presa nu se vinde. Se face!

Iar eu sunt şi rămân jurnalist“.