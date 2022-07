Cosmin Seleşi negociază plecarea de la Antena 1 pentru o nouă emisiune la ProTV

După mulţi ani plecat de la PRO TV, Cosmin Seleşi negociază revenirea în locul în care şi-a început cariera în TV, scrie Click.ro

Actorul ar putea reveni din toamnă în calitate de prezentator al emisiunii concurs „Batem palma", care va fi în locul show-ului de succes „Ce spun românii", prezentat de Cabral.

„Acum sunt acasă, analizez ofertele. Da, am prezentat în locul lui Cătălin Măruţă, dar momentan nu ştiu nimic sigur despre ce voi face în televiziune. Sigur este că am început să am concerte cu Cosmin Seleşi Band şi că abordăm un repertoriu interesant de muzică românească, piese pe care nu s-a gândit nimeni să le folosească în concerte şi să le readucă la viaţă.În plus, am început să facem filme cu Alin Panc şi Văru Săndel, aşa că avem multe proiecte la care vom lucra. Este important că avem treabă. Mă vedeţi deocamdată pe Netflix, în „Pup-o, mă, 2″ şi la teatru.”, a declarat Cosmin Şeleşi, în exclusivitate pentru Click!.