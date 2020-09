Câţi bani a încasat Mircea Radu de la TVR. Acesta este acuzat că şi-a falsificat declaraţia de avere

După ce, în urmă cu o lună, angajaţii TVR şi-au depus declaraţiile de avere, Mircea Radu, şef al comunicării în TVR şi consilier al Doinei Gradea (PDG al SRTV), este prins în mijlocul unui scandal. MediaSind (Sindicatul Român al Jurnaliştilor) a solictat luna trecută ANI şi DNA să cerceteze neconcordanţele flagrante din declaraţia de avere a prezentatorului, acuzându-l că şi-a declarant doar jumătate din câştiguri.

„MediaSind TVR cere conducerii TVR demiterea de urgenţă a lui Mircea Radu din toate funcţiile deţinute în TVR, iar Comisiilor de specialitate ale Parlamentului demararea unei anchete privind condiţiile în care s-a încheiat un asemenea contract plătit cu sume discreţionare din bani publici", se arată într-un comunicat remis de Mediasind în data de 15 septembrie.

Dacă iniţial, acesta declarase un venit de 64.670 de lei, în rectificarea depusă la ANI, fosta vedetă confirmă că suma reală primită de la TVR pentru emisiunea Down The Road-Aventura este de 112.574 lei, adică aproximativ 3.100 de euro pe ediţie.

„Este revoltător faptul că administraţia Gradea atribuie contracte, din bani publici, de cele mai multe ori pe sume consistente, unor realizatori externi, în timp ce peste 80 la sută din profesioniştii din TVR sunt plătiţi la minimul grilei de salarizare”, mai spun sindicaliştii MediaSind.

Mircea Radu a revenit la TVR în noiembrie 2019 şi a prezentat emisiunea „Down the road. Aventura”. Iată ce spunea, la vremea aceea, despre revenirea în televiziunea publică, unde a mai prezentat „Telejurnal”, „ÎnTrecerea anilor” şi a fost coprezentator la „Femei de 10, Bărbaţi de 10”. „Cred că »Down the road. Aventura» va fi un «hit». Dincolo de asta, va fi un program iubit de telespectatori, pentru că putem fi martori la aventura vieţii unor tineri. Plecăm într-o excursie, în care nu contează destinaţia, ci doar călătoria. La început, mi-am zis că voi fi alături de tineri în călătoria vieţii lor. Apoi, mi-am dat seama că ei m-au luat pe mine în călătoria vieţii mele, într-o călătorie interioară a celui care sunt şi a celui care cu siguranţă am devenit după întâlnirea cu prietenii mei speciali”, a spus Mircea Radu.