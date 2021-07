A murit comentatorul sportiv Mihai Dolinschi. Tânărul de 29 de ani şi a fost găsit fără suflare în casă

Mihai Dolinschi a fost jurnalist şi comentator sportiv al Telekom Sport şi Look Sport. Pasionat de fotbal si de baschet, el a fost declarat în 2018 cel mai bun tânăr jurnalist sportiv al anului în România.

Emil Grădinescu, unul dintre cei mai cunoscuţi comentatori de sport de la noi, a postat un mesaj emoţionant pe Facebook: „Cristi Petre mi-a povestit despre el: “e bun tare, ştie tot, luaţi-l la voi”. A venit, a dat o proba şi a rămas. Repede ne-am dat seama ca am pus mâna pe un diamant. Toba de sport, pasionat pana la obsesie, nu se mai satura de munca. Făcea de toate, ştiri, scripturi, la comentarii era uimitor. Avea în cap mai multe informaţii decât găseam noi pe google. Şi nu reuşeam sa îl conving sa îmi spună pe nume. “Credeţi ca şefii sunt multumiţi de mine? As vrea sa comentez mai mult. Nu vorbiţi dumneavoastră sa îmi dea 2 meciuri pe zi?” De la o vreme începuse sa comenteze noaptea meciuri din NBA. Se culca pe la 5-6 dimineaţa si o lua de la capăt. Nu am văzut atâta pasiune si energie la nimeni din breaslă. Şi sunt sigur ca ar fi ajuns cel mai bun comentator din Romania. A fost o lumina printre noi, o flacara care a ars prea tare si s-a stins prea repede. Iar acum nu pot sa cred ca scriu despre Mihai la timpul trecut. Ce tragedie… Dumnezeu sa dea putere familiei sa suporte durerea. Noi o sa îţi ducem dorul, Mihai, şi nu o sa uităm că am avut odată un coleg care era atât de bun că ne obliga şi pe noi sa ţinem pasul cu el. Şi în memoria ta, Mihai, vom fi buni!”

Şi Silviu Tudor Samuilă a rămas fără cuvinte la auzul veştii: „Mihai nu mai este printre noi. Nu îmi revin. Acest copil talentat, pasionat şi plin de energie a reprezentat tot ce era mai bun în tânara generaţie de ziarişti. Nu pot să îmi imaginez ce e în sufletul părinţilor, dar mă rog să fie puternici şi mă rog pentru sufletul lui. Odihneste-te în pace, copil bun!”.

