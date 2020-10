VIDEO Stevie Wonder a părăsit Motown Records după aproximativ 60 de ani şi a lansat două piese

Wonder a lansat marţi seară, într-o conferinţă de presă, piesele „Where Is Our Love Song” şi „Can’t Put It in The Hands Of Fate” şi a anunţat că părăseşte Motown Records după aproximativ şase decenii de colaborare.

Artistul a colaborat cu Motown întreaga carieră, de când a semnat, la vârsta de 11 ani, în 1961, un contract cu casa de discuri, potrivit news.ro. „Chiar dacă am plecat de la Motown, nu voi părăsi vreodată Motown. Asta este Detroit. Aşa că sunt sigur că vom găsi un mod de a putea face nişte lucruri la Motown. Voi fac «Gospel Inspired by Lula» cu Motown. Vom găsi o cale”, a spus el referitor la proiectul inspirat de mama lui pe care l-a anunţat în 2013. Stevie Wonder a mai declarat că are în vedere elaborarea unei compilaţii care va cuprinde cele două noi cântece şi că va lansa un nou album solo, „Through the Eyes of Wonder”.