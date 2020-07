VIDEO David Gilmour a lansat un nou cântec, „Yes, I have ghosts“, cu soţia şi fiica sa

„Yes I have ghosts“ este disponibil pe toate platformele de descărcare. Melodia a fost inspirată de unul dintre persoanjele din romanul soţiei sale Polly Samson - „A Theatre for Dreamers“.

Polly Samson a scris versurile iar fiica muzicianului în vârstă de 18 ani, Romany, cântă alături de muzician şi la harpă.

„Am lucrat la acest cântec în momentul în care am fost nevoiţi să ne izolăm (...). Şi nu puteam fi mai fericit cu modul în care vocea lui Romany se potriveşte cu a mea. Magnificul ei joc la harpă a fost o revelaţie“, a spus David Gilmour într-un comunicat.

Promovarea cărţii audio a fost întreruptă de criza de coronavirus, trio-ul familial realizând o carte pentru a detalia proiectul. A fost difuzat pe contul de Facebook al lui David Gilmour care a profitat să reia două melodii ale lui Leonard Cohen - "Birds on the Wire" şi "So long Marianne". Căci printre poeţii anilor 60 care apar în roman pe insula grecească Hydra se află un anume cântăreţ canadian cu numele Leonard Cohen.





De aproape 30 de ani David Gilmour lucrează împreună cu soţia sa.

În 1993, Polly Samson a scris împreună cu artistul versurile la şapte titluri de pe „The Division Bell“, între care „High Hopes“. Albumul a ajuns pe primul loc în topuri în Statele Unite şi în Anglia şi a primit numeroase discuri de aur şi de platină.

Colaborarea a continuat în 2006 la albumul solo al lui David Gilmour „On An Island“. Şi Polly Samson a semnat „Louder than words“ de pe ultimul album de studio al formaţiei Pink Floyd, „The Endless River“.

Pentru cartea audio a parteneri sale, David Gilmour i-a adus un omagiu şui Syd Barrett, predecesorul său la Pink Floyd reluând două melodii solo. Deocamdată nu a fost anunţată lansarea vreunui album.