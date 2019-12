Topul celor mai îndrăgite piese ale trupei Roxette VIDEO

La sfârşitul anilor ’80 şi începutul anilor ’90, Roxette, un duo pop-rock din Halmstad, Suedia, se afla printre cele mai cunoscute şi mai bine vândute trupe din lume, patentând un amestec simplu, dar de efect de pop cu dance Marie Fredriksson şi Per Gessle au înfiinţat trupa Roxette în 1986, iar single-ul de debut al grupului s-a intitulat „Neverending Love“. În aprilie 1989, grupul suedez a devenit o celebritate mondială cu piesa „The Look“. De atunci, trupa suedeză a susţinut peste 560 de concerte în lumea întreagă, în faţa a milioane de fani. Formaţia a lansat 51 de single-uri, iar albumele sale s-au vândut în peste 75 de milioane de copii pe plan mondial.

Iată cele mai cunoscute şi totodată cele mai iubite cântece din repertoriul grupului Roxette:

„The Look“

Este primul hit care le asigură faima şi cele dintâi locuri în topurile britanice şi americane, cucerind la scurt timp de la lansare frecvenţele posturilor din peste alte 20 de ţări.

„Listen To Your Heart“

Compusă în 1988 de Per Gessle, „Listen to Your Heart“ este în mod cert una dintre cele mai cunoscute balade ale perioadei, care a devenit rapid un imn nemuritor al iubirii în toată lumea.

„It Must Have Been Love“

Cântecul devine single-ul semnatură al trupei după ce acesta a fost folosit drept coloană sonoră în filmul „Pretty Woman“.

„Joyride“

Versul „She says: «Hello, you fool, I love you!»“ şi refrenul fluierat al hitului au făcut ca „Joyride“ să ajungă rapid la inimile fanilor. Lansat în martie 1991, „Joyride“ a revoluţionat înainte de balada „Wind of Change“ introducerea fluieratului în refrenuri, asta şi pentru că hitul Scorpions a devenit celebru abia un an mai târziu.

„How Do You Do“

Prima piesă de pe albumul „Tourism“, lansat în anul 1992, „How Do You Do“ a cucerit fanii prin simplitatea fermecătoare şi optimismul versurilor sale.