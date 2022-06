Leluţ Vasilescu, toboşar al formaţiei Compact, a murit la vârsta de 67 de ani

„Colegi de 40 de ani, am locuit 20 de ani în aceeaşi cameră, am cântat mii de spectacole împreună...acum simt un gol in suflet, dar sunt liniştit că a plecat într-o lume mai bună. Dragul meu prieten Leluţ Vasilescu, drum bun!”, este mesajul lui Adrian Ordean, publicat şi pe pagina de Facebook Compact B.

Leluţ Vasilescu s-a alăturat în 1981 formaţiei Compact şi a cântat cu aceasta până în 2017.

„Fata din vis”, „Cântec pentru prieteni”, „Pe tine te-am ales” sunt unele dintre cele mai cunoscute albume din muzica rock la care muzicianul a contribuit.