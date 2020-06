Fosta soţie a lui Elton John a deschis o acţiune legală împotriva artistului

Nu este clar motivul pentru care Renate Blauel a deschis acţiunea legală, dar astfel de măsuri au de-a face în mod obişnuit cu chestiuni de viaţă privată ori publicarea de materiale personale.

Blauel, de origine germană, a depus actele săptămâna trecută.

După divorţul din 1988, ea a stat departe de presă, iar Elton John s-a căsătorit în 2004 cu David Furnish, pe care l-a cunoscut la începutul anilor 1990.

Muzicianul a vorbit în mai multe rânduri despre „o vină uriaşă şi regret” pentru durerea pe care a provocat-o.

Avocatul lui Blauel a confirmat depunerea documentelor. Totuşi, clienta lui, a afirmat acesta, „speră să rezolve problema în particular şi amiabil”.

Reprezentanţii lui Elton John au refuzat să comenteze.

Renate Blauel, fostă însoţitoare de zbor, a început să lucreze ca inginer de sunet la un studio de înregistrări din Londra la începutul anilor 1980, fiind creditată pe albume ca „Rio” al Duran Duran şi „Hysteria” al The Human League.

L-a cunoscut pe Elton John în 1983, când el înregistra albumul „Two Low For Zero”, pe care sunt incluse single-urile „I'm Still Standing” şi „I Guess That's Why They Call It The Blues”. Anul următor, ei s-au căsătorit în Australia.

Au divorţat în 1988. Elton John, care declarase în 1976 pentru revista Rolling Stone că este bisexual, a revenit şi a spus că se simte „chiar confortabil să fie homosexual”, scrie news.ro

Artistul a scris despre asta în autobiografia „Me”, precum şi pe Instagram, cel mai recent în 2017. În cartea lui, Elton John a spus că a vorbit foarte puţin cu Blauel după separarea lor, însă a invitat-o să îi cunoască copiii.

„Am vrut ca ea să fie parte din vieţile noastre şi noi, parte din a ei, într-un fel. Dar a refuzat şi nu am forţat. Trebuie să respect ce simte”, spunea muzicianul.