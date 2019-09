Topul celor mai vândute albume. Trupa Tool, surpriza clasamentului VIDEO

Apărut după 13 ani de la „10,000 Days”, materialul de studio este al treilea al trupei care ajunge pe primul loc în topul american, potrivit news.ro.

El a fost vândut în 270.000 de unităţi, în săptămâna încheiată pe 5 septembrie, potrivit datelor Nielsen Music. Din această sumă, 21.000 de unităţi reprezintă cele 27,6 milioane de accesări online.

Albumul ce cuprinde zece piese a fost vândut în două formate: digital download şi CD.

Ultimul album rock care a înregistrat vânzări mai mari decât „Fear Inoculum“ în prima săptămână de la apariţie a fost „Come Tomorrow“ al Dave Matthews Band (iunie 2018), cu 292.000 de unităţi.

„Fear Inoculum“ este al şaselea album de studio al trupei şi primul de la „10,000 Days“, care a debutat pe primul loc în Billboard 200, pe 20 mai 2006, cu 564.000 de copii vândute în prima săptămână.

Înaintea „10,000 Days“, pe primul loc în Billboard 200 s-a mai clasat „Lateralus“ (2001).

Taylor Swift şi „Lover“ au coborât pe locul al doilea în topul actual Billboard 200, după ce, în a doua săptămână de la lansare, a fost vândut în 178.000 de unităţi.

Lana Del Rey a debutat cu „Norman Fucking Rockwell!“ pe locul al treilea, cu 104.000 de unităţi vândute şi este al şaselea material discografic al artistei care ajunge în top 10.

Pe poziţia a patra s-au clasat rapperul Lil Tecca şi albumul de debut „We Love You Tecca“, cu 68.000 de unităţi vândute în prima săptămână.

Young Thug şi „So Much Fun“ au coborât trei poziţii, până pe cinci, cu 61.000 de unităţi vândute în a treia săptămână de la debut, iar Lizzo şi „Cuz I Love You”, două locuri, până pe şase, după ce albumul a fost vândut în 45.000 de unităţi în a 20-a săptămână de top.

„When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ al cântăreţei electro-pop Billie Eilish s-a clasat pe şapte, în coborâre o poziţie, cu 38.000 de unităţi vândute în a 23-a săptămână de la debut.

Rapperul Chris Brown şi „Indigo“ au urcat un loc, până pe opt, cu 34.000 de unităţi vândute în a zecea săptămână de la lansare, în timp ce Ed Sheeran şi „No.6 Collaborations Project“ au coborât o poziţie, până pe nouă, cu 33.000 de unităţi vândute în a opta săptămână.

Travis Scott a revenit în top 10 cu „Astroworld“, care a urcat zece poziţii de pe 20, cu 31.000 de unităţi vândute în a 57-a săptămână de la lansare. Revenirea lui este datorată filmului documentar „Look Mom I Can Fly“, care a avut premiera pe 28 august pe Netflix.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album).

