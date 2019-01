EXCLUSIV Tatăl româncei trimise în finala „Suedezii au talent“: „Reacţiile românilor ne-au impresionat profund. În Suedia, de trei zile e cel mai vizionat clip“

Eva, fiica în vârstă de 10 ani a unor medici români care au emigrat, a uluit juriul şi publicul show-ului „Suedezii au talent“, iar una dintre vedete a apăsat butonul auriu, care a trimis-o pe copilă direct în finala show-ului.

Contactat de „Adevărul“, tatăl fetiţei, Sorin Jumătate, care este medic ortoped în Suedia, a povestit că Eva şi-a dorit foarte mult să participe la acest show şi a fost selectată dintre mii de persoane care s-au înscris. Totuşi, nici Eva, nici părinţii ei nu se aşteptau la un asemenea deznodământ.

„Şi-a dorit dintotdeauna să participe la «Talang» (Suedia are talent). A fost selectată dintre mii de participanţi pentru a participa la audiţiile televizate, unde a cântat melodia compusă de Loren Allred «Never Enough» şi a primit Golden Buzz. După cum singură a declarat la televiziune a trăit toate sentimentele posibile în afară de supărare. A fost foarte intens. Nu se aştepta la Golden Buzz. Cu toate că îşi dorea foarte mult, ploaia de confettii aurii a emoţionat-o. Ne-a spus: «a fost cea mai frumoasă zi a mea!»“, ne-a povestit tatăl Evei.

De asemenea, Sorin Jumătate a precizat că au fost total luaţi prin surprindere de reacţiile din mediul online, primind sute de mesaje frumoase de la români, după ce interpretarea Evei din emisiune a fost publicată pe pagina de Facebook a Ambasadei Suediei la Bucureşti.

„Ne-am bucurat foare mult de reacţia juriului, publicului, prietenilor şi a oamenilor de pretutindeni care au scris cuvinte frumoase şi de încurajare. Suntem copleşiţi de amploarea acestui eveniment. Reacţiile românilor din toată lumea ne-au impresionat profund. Mulţumim din suflet! Şi suedezii au reacţionat foarte plăcut. Pentru a treia zi succesiv videoclipul cu Eva este cel mai vizionat clip pe YouTube în Suedia. Acum ne pregătim pentru finală! Sperăm să fiţi în continuare alături de noi“, a transmis medicul.

În plus, el a precizat că finala „Suedezii au talent“ nu este prima reuşită pe plan muzical a Evei: „Anul trecut a reprezentat Suedia la festivalul de muzica Sanremo Junior Worlds Final cu melodia «The greatest love of all». A fost unul dintre cei 550 de copii care s-au prezentat la audiţiile pentru musicalul «Matilda» la Opera din Malmö. După luni de pregătire a obţinut rolul principal. Musicalul are premiera în primăvara acestui an“.

Sorin ne-a explicat şi cum şi-a descoperit Eva talentul şi pasiunea pentru muzică: „Eva a fost artista familiei de la vârsta de 4-5 ani, când a descoperit serialul «Violeta» la televizor. Urmărea toate episoadele, cânta şi dansa împreună cu personajele. Ne întreba: «O să ajung şi eu vreodată să cânt aşa frumos şi să primesc aplauze?». Au urmat nenumărate «spectacole» în faţa prietenilor. Măsuţa din sufragerie era scena. Seriozitatea şi încrederea în sine o caracterizau încă de atunci. A început la vârsta de 6 ani să cante în cor la şcoala de muzică din oraş. La vârsta de 9 ani a participat pentru prima oară la un concurs de talente muzicale şi a impresionat publicul şi juriul clasându-se pe primul loc. Pentru prima dată am realizat că Eva are o voce unică prin care transmite emoţie. A început să descopere frumuseţea muzicii. În câteva luni, în care s-a pregătit singură, a învăţat majoritatea melodiilor lui Whitney Houston printre care şi «I will always love you» cu care a şi câştigat locul întâi câteva luni mai târziu la un alt concurs“.





Părinţii copilei, Raluca şi Sorin, s-au stabilit în urmă cu mai mult timp în Suedia, ambii fiind medici. Raluca a fost rezident cardiolog la Spitalul Floreasca din Bucureşti, iar în prezent conduce o unitate de cardiologie în cadrul Spitalului Universitar Skåne. Sorin este medic ortoped la Spitalul Kristianstad. Întrebat despre motivele pentru care a ales să părăsească ţara, acesta nu a dorit să comenteze.