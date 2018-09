Elton John începe ultimul turneu din carieră: „Sunt entuziasmat şi onorat că pot continua să cânt pentru publicul din întreaga lume“

Elton John va susţine 300 de concerte iar turneul se va întinde pe cinci continente şi se va încheia în 2021.

„Să cânt live îmi dă energie şi sunt entuziasmat şi onorat că pot continua să cânt pentru publicul din întreaga lume”, a afirmat el într-un comunicat.

„Plănuiesc să aduc pasiunea şi creativitatea care a distrat fanii mei timp de mai multe decade în acest turneu final”, a adăugat artistul.

Elton John, în vârstă de 70 de ani, a anunţat în mod oficial că va renunţa să mai cânte în turnee, după o carieră de 50 de ani, pentru a se dedica familiei, dar şi îngrijirii sănătăţii sale.



Cântăreţul îşi va lua la revedere de la fanii săi din întreaga lume printr-un ultim turneu mondial, intitulat „Yellow Brick Road“, anunţă News.ro.

„În urmă cu zece ani am zis că nu mai merg în turnee. Am avut o carieră uimitoare, dar priorităţile mele sunt acum copiii şi soţul meu. E timpul să le mulţumesc tuturor fanilor. Nu spun că nu voi mai crea, dar nu voi mai călători. Am fost pe drumuri toată viaţa. Nu vreau să le duc dorul copiilor“, a declarat starul britanic.

De asemenea, starea de sănătate a artistului a avut de suferit anul trecut, când a fost nevoit să renunţe la o serie de concerte.

Elton John, care a început să susţină turnee în anii '70, declara în acea perioadă că ar fi putut muri „foarte uşor“ dacă nu ar fi fost supus unei intervenţii chirurgicale: „Ştiam că sunt bolnav, dar nu credeam că este vorba de ceva atât de periculos care m-ar fi putut ucide“, mărturisea artistul.

Totuşi, în 2017, el a susţinut 87 de concerte, în Europa şi Australia, precum şi în Las Vegas, unde avea o rezidenţă cu show-ul „The Million Dollar Piano”. În prezent, lucrează la musicalul bazat pe „The Devil Wears Prada“, precum şi la versiunea live-action a animaţiei Disney „The Lion King“ şi la animaţia „Sherlock Gnomes“, produsă de propia companie.

Elton John este un cântăreţ, compozitor şi pianist britanic, care, într-o carieră impresionantă de peste cinci decenii, a câştigat cinci premii Grammy, un premiu Tony, un premiu Oscar şi un Glob de Aur. Albumele sale s-au vândut în peste 450 de milioane de copii pe plan mondial. Începând cu anii 1980, s-a implicat intens în lupta împotriva SIDA, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, în 1994, şi a primit din partea reginei Elizabeth a II-a titlul de Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic, în 1998.