Cine sunt cei 12 concurenţi aleşi să cânte în prima semifinală Eurovision România 2019 AUDIO

Selecţia Naţională Eurovision debutează pe 27 ianuarie, la Iaşi, cu prima semifinală în care vor evolua 12 dintre cei 24 de concurenţi. După primul show, doar şase interpreţi vor ajunge în finala Eurovision România 2019.

Printre primii concurenţi care vor urca pe scenă se numără Bella Santiago, calificată datorită unui wild card oferit de TVR, Laura Bretan, câştigătoarea sezonului 6 „Românii au talent“, şi Nicola.

După show-ul de la Iaşi, Eurovision va continua la Arad, pe 10 februarie, iar marea finală va avea loc pe 17 februarie 2019, la Bucureşti. Toate spectacolele vor fi transmise în direct de postul public.

Lista pieselor care vor concura în prima semifinală Eurovision România 2019, în ordine alfabetică.

Army of love - Bella Santiago

Muzică şi versuri: Bella Santiago, Alex Luft

Dear Father - Laura Bretan

Muzică: Mihai Alexandru

Versuri: Alexa Niculae

Destin - Trooper

Muzică şi versuri: Aurelian Dincă

Rock This Way – Ommieh & Anakrisez

Muzică: Eduard Cîrcotă

Versuri: Alexandru Bugan

Skyscraper - Teodora Dinu

Muzică şi versuri: Udo Mechels, Laila Samuelsen, Jonas Brøgger Filtenborg

Song of My Heart - The Four

Muzică şi versuri: Theea Miculescu, Cătălin Dascălu

The Call: Dynasty of Love - Berniceya

Muzică şi versuri: Florin Chitiul

The Way It Goes - Steam

Muzică: Sorin Cotorceanu, Mihai Răpeanu

Versuri: Sorin Cotorceanu

Underground - Vaida

Muzică si versuri: Hanif Sabzevari, Michael James Down, Will Taylor, Tonje Gjevjon

We Are The Ones - Claudiu Mirea

Muzică: Mihai Ogăşanu, Claudiu Mirea

Versuri: Claudiu Mirea

Weight of The World - Nicola

Muzică şi versuri: Michael James Down, Will Taylor & Jonas Gladnikoff





Without You (Sin ti) - DYA & Lucian Colareza

Muzică: Sergi Gascon

Versuri: Sergi Gascon, Daniel Andres Giraldo Mazo