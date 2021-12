Bruce Springsteen şi-a vândut catalogul muzical pentru o sumă uriaşă

Informaţii legat de negociere au apărut iniţial luna trecută. Sursele au spus că acordul pentru muzica înregistrată, care include albume certificate cu platină precum „Born to Run”, „Born in the U.S.A.” şi „Darkness on the Edge of Town”, a fost finalizat, dar că cel privind dreptul de publicare este încă dezbătut. Dacă iniţial a fost vehiculată suma de 350 de milioane de dolari, aparent oferta a fost crescută.

Reprezentanţii celor două părţi au refuzat să comenteze, însă mai multe surse din industrie au confirmat informaţia pentru Variety

Springsteen este cel mai recent dintr-un lung şir de artişti veterani care s-au despărţit de drepturile lor de publicare în ultimii doi ani. Lista îi include pe Bob Dylan, Paul Simon, Stevie Nicks, Mick Fleetwood, Shakira, Jimmy Iovine şi David Crosby, conform Rolling Stone

Multe dintre aceste înţelegeri au fost încheiate după ce pandemia a dus la oprirea completă a activităţii muzicale live, ceea ce înseamnă că mulţi artişti veterani au fost brusc privaţi de principala lor sursă de venit.

„Având în vedere incapacitatea noastră actuală de a susţine concerte, această afacere este o binecuvântare pentru mine şi familia mea", a declarat muzicianul american David Crosby despre vânzările melodiilor sale.

Deşi Springsteen se află într-o situaţie financiară mult mai bună decât Crosby, el are încă multe motive pentru a se despărţi de catalogul său. Ratele dobânzilor au atins un minim istoric, şi mulţi artişti doresc să supervizeze personal tranzacţiile înainte ca această sarcină să revină moştenitorilor lor. Există, de asemenea, o avalanşă de noi companii care investesc sume uriaşe în cataloagele de cântece.

Bruce Springsteen, performanţe muzicale impresionante şi încasări pe măsură

Springsteen a colaborat cu casa de discuri Columbia Records, parte din Sony Music, din 1972, apoi, în anii 1990, a achiziţionat drepturile pentru propria muzică în cadrul unei renegocieri a contractului.

Bruce Springsteen este unul dintre artiştii de mare succes ai ultimilor 50 de ani, cu albume vândute doar în SUA în 65,5 milioane de copii, potrivit RIAA, şi cu un catalog care generează sute de versiuni anual.

Billboard estimează că albumele lui Springsteen au generat venituri de aproximativ 15 milioane de dolari în 2020 şi că toată creaţia sa aduce aproximativ 75 de milioane de dolari anual.

Pe lângă muzica înregistrată, artistul susţine unele dintre cele mai profitabile turnee din istorie. Doar între anii 2010 şi 2019, turneele lui au generat mai mult de 840 de milioane de dolari, potrivit Pollstar.

Pe lângă toate acestea, echipa lui comercializează zeci de înregistrări live de arhivă, pentru care el deţine drepturile fără vreo legătură cu casele de discuri. Nu este deocamdată clar dacă aceste înregistrări sunt cuprinse în contractul cu Sony.

Sony Music este a doua cea mai largă companie globală de înregistrǎri din lume, după Universal Music Group.