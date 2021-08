„The Crown” - Primele imagini cu Elizabeth Debicki în rolul prinţesei Diana şi Dominic West ca prinţul Charles, lansate

Producţia pentru al cincilea sezon a început luna trecută în Marea Britanie, iar Debicki - cunoscută din „Tenet” şi „Guardians of the Galaxy Vol. 2” - şi West - cunoscut din „Mona Lisa Smile”, „The Affair” şi „The Pursuit of Love” - sunt interpreţii prinţesei Diana şi prinţului Charles în anii 1990.

Debicki a preluat rolul de la Emma Corrin, care a fost Diana în sezonul al patrulea, când l-a întâlnit şi s-a căsătorit cu prinţul Charles, jucat de Josh O’Connor, şi a ajuns în atenţia lumii. Prinţesa Diana s-a luptat cu probleme de alimentaţie şi a avut o aventură cu James Hewitt (interpretat de Daniel Donskoy) după ce a aflat că Charles avea o relaţie cu Camila Parker Bowles (Emerald Fennel).

West filmează în prezent şi pentru „Downton Abbey 2” şi versiunea britanică a serialului „Call My Agent”.

În sezonul al cincilea din „The Crown” joacă Imelda Staunton („Harry Potter”) - regina Elizabeth II, Jonathan Pryce („The Two Popes”) - prinţul Philip, Lesley Manville („Maleficent: Mistress of Evil”) - prinţesa Margaret şi Jonny Lee Miller („Elementary”) - John Major.

„The Crown” a fost lansat de Netflix în 2016 şi urmăreşte familia regală britanică pe parcursul mai multor decenii, începând cu moartea regelui George VI şi încoronarea fiicei lui, Elizabeth, în 1952.

Nu este clar dacă al cincilea sezon va include decesul prinţesei Diana, survenit în 1997, în urma unui accident rutier, sau dacă acest eveniment va fi cuprins în al şaselea sezon, anunţat ca fiind ultimul al serialului.