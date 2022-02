Sezonul cinci din „Stranger Things”, difuzat de Netflix, va fi şi ultimul

Creatorii serialului, fraţii Matt şi Ross Duffer, le-au transmis fanilor într-o scrisoare că sezonul patru va fi împărţit în două, o parte fiind difuzată pe 27 mai şi a doua pe 1 iulie.

„Acum şapte ani, am plănuit un arc narativ complet pentru Stranger Things. Atunci, am gândit povestea pe patru sau cinci sezoane. S-a dovedit prea lungă pentru a fi în patru, dar ne îndreptăm către final”, au spus ei.

Ei promit poveşti palpitante în universul „Stranger Things”, noi mistere şi noi aventuri.

And the reason Season 4 is so jam-packed with new locations, new characters, and the biggest threat yet is because these episodes set up the show’s final act!



Yes, Season 5 will be the epic conclusion to this story — which is how the creators have always envisioned it. pic.twitter.com/zblOoFM5ba